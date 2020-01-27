武汉火神山医院，真的需要5G基站吗？

当前，我们处于非常时期，全国上下都在抗击新型冠状病毒肺炎。

正如大家在新闻上看到的，为了更好地收治病患，武汉此时此刻正在抢建火神山医院，也就是武汉版的“小汤山医院”。

这个医院建筑面积2.5万平方米，可容纳1000张床位。预计将于2月3日交付使用。

与其同时，根据媒体报道，中国铁塔和三大运营商在极短的时间内，已经完成了现场5G基站的开通。

火神山5G基站开通（图片来自中国电信）

有的读者可能会问：在目前5G手机还未普及的情况下，为什么要在现场建设5G网络？



其实，客观来说，火神山医院的正常运作，并不需要5G。也就是说，没有5G，也是可以的。

之所以运营商在新闻中强调5G基站，更多是出于宣传5G的目的。



除了5G基站之外，运营商在工程现场也新建了3G、4G基站，并进行了扩容。

现场的网络建设，包括了3/4/5G



在现在大部分人没有5G手机的情况下，医院想要使用5G，只能通过CPE将5G信号转换为Wi-Fi信号。

5G CPE设备

这样做，其实和“光纤+无线路由器”没有太大区别。网络稳定性和时延方面，可能还不如后者。

对于火神山医院来说，它真正需要的是什么呢？

答案如下：

1、足够容量的4G网络

4G网络，是目前普通用户最主要的上网方式，也是医护工作人员、病人与外界沟通的主要渠道。



2、稳定的2/3G网络

语音通话是基本的通信需求。在目前VoLTE还没有普及的情况下，应该保证现场有稳定的2G（移动GSM、电信CDMA1x）和3G（联通WCDMA）信号，用于接打电话。



必要的话，还需要一些固话线路资源，安装一些固定电话。



3、足够带宽的光纤接入资源

充足的出口带宽，确保医院各类信息化系统可以与外界进行数据交换。

4、一个小型化的数据中心

现代医院，是高度信息化的场所。各种软件、硬件信息化系统，贯穿于医院整个的诊疗和管理流程。

例如，诊疗数据记录系统（管理和归档病人病历），住院信息系统（管理住院病人信息），药物库存管理系统（管理药品采购、入库和分发），医院影像系统（管理CT、X射线、B超等医学影像数据），病理样本数据系统（管理检验样本和报告数据），安保系统（病房、诊室及走道等公共区域的摄像头监控，人员进出门禁，火灾监控），等等。

对于这些系统，建立一个小型化数据中心肯定是必须的。



现在比较流行的M-IDC（模块化数据中心），比较适合

目前，火神山医院还处于土建施工阶段。运营商的5G基站，只是在旁边建筑楼顶上，挂了宏基站。除了敷设光纤和引入电力之外，工程和技术难度并不是很大。

火神山现场的宏基站（图片来自中国电信）



等医院真正建起来，需要短时间内完成机房设备安装、室内管线敷设、室分微站调测、室内信号优化。这些工作的难度和复杂度，会大得多。

加上大量的医疗信息化系统、软硬件设备安装，估计那时候会有很多通信工程师和IT工程师，日夜加班加点。

现场的通信工作人员（图片来自中国联通）



当年，小汤山医院，据说光是台式机系统和软件安装，就紧急抽调了50个技术人员，连夜赶工完成。

小枣君估计，此时此刻，很多工程师已经在提前进行设备调测了。在库房先调试好，等到时候搬进医院，再进行联调，速度会快很多。

虽然这次5G可能无法在火神山医院得到很好的应用，但是，相比于17年前，如今我们在物联网、大数据、云计算、人工智能等技术上已经有了长足的进步。这些技术，在抗击疫情方面，可以发挥很大的作用。



我们以火神山医院来举例。

首先，所有的诊疗数据实现无纸化传递，是一点问题都没有的。

诊断结果、病人病历，现在都可以采用数字化系统进行采集和归档，实现数据上云。这样一来，可以降低纸张传递带来的病菌传播风险。

现在很多医院都开始使用的信息化推车，堪称“查房神器”

数字化管理，查询和上报效率也会快很多，也更便于异地科研人员调阅。



医疗数据上云



其次，所有病人，都可以配备生命体征监测设备，借助5G或Wi-Fi，实时反馈身体数据。

所有的医疗仪器，也都可以通过无线物联网技术，反馈数据给数据中心，无需敷设大量网线，更不用人工采集。

病区的温湿度，氧气密度，人员流动，火情异常等，也都可以通过物联网技术进行集中管理和监控。

对于火神山医院这样的临时医院，不便安装敷设线缆，采用无线物联网技术，是很好的选择。





再有，在通信系统支持下，医护人员也可以随时和外地专家进行远程会议，远程会诊，甚至是远程手术。



总之，在信息和通信技术的助力下，火神山医院的治疗效率将得到可靠保证。

我们还可以提升到更高的维度，从整个疫情控制角度来看一下，ICT技术对于我们的帮助。

现在全国各地都在追踪和隔离可能感染的人群。其实，相比于微信找人、下发协查通告，我们有很多更有效的手段。

例如，移动通信系统对手机的轨迹信息进行查询，过去若干天内，哪些手机驻留过武汉的基站，目前所处的位置在哪里，是可以查到的。



再例如，火车、汽车和飞机购票，现在都是电子化流程，都是有记录的，哪些人进，哪些人出，也是可以查到的。

还有，现在都是移动支付，哪些微信、支付宝在武汉进行过交易，后来又在异地有交易，也是可以查到的。



其它的，例如滴滴打车、美团外卖、百度地图等等，都掌握着用户的位置信息，在特殊时期，也是可以发挥作用的。

我们国家几千万个摄像头，如果都升级为AI人脸识别摄像头，那找人效率就更高了。即便是现在大家都戴着口罩，摄像头现在很多都可以进行步态识别，也是有用的。



我们身处信息化时代，数字脚印遍布每个角落，根本无从隐藏。

特殊时期，授权合法部门对这些信息进行合法使用，服务于公共安全目的，是可以理解的。

好了，今天要说的就是这么多。

最后，还是要衷心感谢那些奋战在一线、抗击疫情的工作人员。在你们的默默付出之下，我们全国上下团结一心、全力配合，一定会很快渡过难关的。