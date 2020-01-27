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中国铁路武汉局：临时停运1月27日至2月26日部分旅客列车

2020/1/27 11:33:29来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家1月27日消息 中国铁路武汉局集团有限公司于今日（27日）发布列车停运的公告。公告显示2020年1月27日—2月26日部分旅客列车将临时停运。

1.2020年1月2930,31日，2月1,2,9,10日深圳北开G4630停运

2.2020年1月30,31日，2月1,2,3,10,11日驻马店西开G4629停运

3.2020年1月27日，西安北开G2390/87/90停运，2020年1月28日，杭州东开G2389/8/9次停运

4.2020年2月4,5日，阜阳开K4033次停运

2020年1月28,29,30日,2月1,2,3,4,6,789日，成部开33315次停运

6.2020年1月27日一2月25日，周口开K402次停运

7.2020年1月28日-2月26日，北京西开K401次停运

8.2020年1月27日-2月25日，平顶山开K462/3次停运

9.2020年1月28日-2月26日，上海开K464/1次停运

10.2020年1月29日-2月27日，平顶山开K80563收停运

11.2020年1月27日-2月25日，信阳开K752/3/次停运

12.2020年1月28日-2月26日，上海南开K751/4/1次停运

13.2020年1月7日-2月25日，信阳开K823次停运

14.2020年1月28日一2月26日，深圳东开K824/1次停运

15.2020年1月27日-2月25日，周囗开K1006/7次停运

16.2020年1月28日-2月26日，广州开K1008/5次停运

17.2020年1月29日-2月27日，周口开0K1006/7次停运

18.2020年1月27日-2月25日，周口开K15058/5次停运

19.2020年月27日-2月25日，上海开K15067/6次停运

20.2020年1月29,30,31日，2月1,2,3,4,5.6,7,8,9,10,11,12日，信阳开K4209次停运

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关键词：铁路12306武汉

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