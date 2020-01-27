当着孩子面玩手机，危害堪比二手烟

FastCompany刊文称，家长当着孩子面使用手机会影响孩子神经系统发育，对孩子的健康危害堪比二手烟。以下为文章全文：

图：带孩子的父母很容易给孩子看手机、平板电脑

1991年，美国环保署首次对二手烟的危害提出了警告。其实，早在约30年前，科学家就已经断定吸烟会致癌。目前，越来越多的研究都指向一种全新的间接健康危害。



就像经常与烟民为伴会致癌，诱发心脏病、肺病和其他疾病一样，我所谓的“二手屏幕时间”也会给儿童造成危害。

由于不注意自己使用手机的时间，父母可能在不知不觉间使孩子对手机上瘾。

手机瘾确确实实存在

图：手机瘾并非杜撰

10年前，在我教授的写作课上，学生在50分钟课程中会忍不住看手机，激发了我对屏幕使用时间的兴趣。我的学生越来越不愿意放下手机，其他班级也是如此。

出于对我的学生手机使用情况的好奇，我开始研究对屏幕上瘾的问题，并对此进行了调查。在描述他们的手机使用习惯时，约20%学生使用了“成瘾”这个词汇，更多学生表达了对自己使用手机情况的担忧。

尽管鼓励学生检查他们自己的习惯，但对他们科技瘾的责备已少于10年前。他们中许多人过多使用手机的习惯来自成年人——尤其是在成长过程中。

当着孩子的面刷Twitter，与在他们脸上吐烟圈儿好像不是一回事。但是，智能手机和香烟有一些共通之处。两者都有成瘾性，在研究人员了解它们的成瘾性和健康危害前，它们就已经非常流行了。

美国成年人平均每天触摸手机逾2500次。根据美国精神病学会的定义，这已经属于成瘾了。尽管研究人员在继续研究使用手机的影响，但学界一致认为手机瘾是确确实实存在的。

手机成为婴幼儿最爱

图：父母看手机对孩子有很大影响

在给孩子哺乳或抱着孩子睡觉时，家长在干什么？

他们可能在看新闻、查收电子邮件、与好友聊天或刷朋友圈。看小孩意味着与外界隔离，手机或平板电脑就成为家长与外界联系的通道。

但是，孩子——甚至是婴幼儿，会注意到家长的这些习惯。他们会看到父母不断地触摸会发光、发声和显示活动图像的“有魔力的物体”。

谁不想要这样一款有趣的玩具。问题是，如果对手机的欲望是在婴儿期建立的，它可能会成为第二天性。

看手机影响神经系统发育

部分研究人员已经发现过长屏幕使用时间——尤其是使用手机，与注意力不集中、行为问题、睡眠问题、社交能力低下、孤独、焦虑和抑郁之间存在关联。

辛辛那提儿童医院医疗中心、以色列教育神经影像中心最近在《JAMA Pediatrics》上发表论文，阐述了学龄前儿童接触基于屏幕的媒体带来的认知-行为风险，其中包括视频游戏、电视、网站和应用。研究发现，手机存在的问题尤其大，因为它能让用户使用上述所有媒体。研究人员发现，看屏幕会影响与语言发展、表达和阅读能力有关的神经系统的形成。

图：儿童染上手机瘾

这些研究指向屏幕使用时间过长的另外一个后果，尤其是对于年龄更小的孩子来说。由于96%的美国人都有手机，许多婴儿在出生后不久就能接触到手机，这种风险更好理解了。

诚然，由于人们使用设备的方式有无数种，要确定美国人看屏幕的时间长短很困难，甚至是不可能的。由于并非所有看屏幕的时间的影响都是相同的，一些专家呼吁开展“人类屏幕组计划”，评估人们使用屏幕完成哪些工作，搞清楚它们的后果。

大脑还在发育

当年龄更小的孩子接触到有害、能形成习惯的行为——例如吸烟或赌博——时，他们对同一物质或行为成瘾的可能性会更高。接触二手烟本身，也容易使儿童染上烟瘾。

尽管科学家目前还不能确定看父母使用手机的儿童是否会对手机上瘾，但有大量的证据表明，儿童会学习和模仿父母的行为。如果孩子看到父母从事禁止他们从事的活动，而且这种活动似乎没有危害，他们可能会更渴望这种“禁果”。

我的妈妈一辈子吸烟，她第一次吸烟时只有12岁。一天晚饭后，我的外祖父、外祖母——两个人每天要吸数包烟，点上烟，把烟盒给了她。当时是1950年代，人们还不清楚吸烟的危害。

她吸了一口烟，不但没有咳嗽，反而感觉自己像是“升入了天堂”。我的外祖父、外祖母经常当着她的面吸烟，使得她非常想吸烟，尝试一下吸烟的滋味。

每当我看到蹒跚学步的孩子使用手机——就像他们生来就会使用手机那样，马上就会想到妈妈吸烟的故事。

图：蹒跚学步的孩子就会使用手机

在餐厅中，我曾看到父母将iPhone交给2岁的孩子玩——目的只是不让他们哭闹，就像我的父母把我放在电视机前一样，两者之间的区别是，我不能将电视搬到餐桌或其他地方。

约翰·赫顿（John Hutton）是一名儿科医生，在研究使用手机对儿童的影响。他发现，约90%的美国儿童在1岁前会接触到手机，2-3岁的孩子看手机更是屡见不鲜。

戒除手机瘾很难

在25岁前，人的大脑不会停止发育，因此，童年的习惯会产生重大和持续的影响。研究显示，青少年的大脑尤其喜欢冒险、从众，容易冲动。

这难道不足以让我们对这么多青少年对手机上瘾的原因有一些了解？

我的学生描述了坐在餐桌旁或宿舍中，其他人都沉湎于手机时令人不安和沮丧的安静。手机帮助他们完成大量重要的交流，尤其是与好友和家人的交流。

但在校期间，他们能意识到在手机上花过长时间他们失去了什么，如果愿意，他们能够评估自己的习惯并做出改变，但他们从来没有想过完全放弃手机是正常的。

但是，2个月或2岁大的孩子不具备这种能力，因为他们的大脑还在发育中，他们不能完全控制冲动。

大多数成年人可能也不能控制冲动。但由于当前的成年人肩负培养下一代的重任，我们理应关注我们行为的二代效果。