中国铁路12306：停运列车267对，最大限度防止疫情通过铁路传播

IT之家1月27日消息 据中国铁路发布消息，新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后，国铁集团党组迅速行动，综合施策，全力打好疫情防控阻击战，防止疫情通过铁路途径传播和扩散。

一是实施强有力的组织领导。迅速成立防控领导小组，形成全路联防联控工作机制，连续多次召开党组专题会议，对防控工作进行部署。1月26日，再次召开党组会和全路电视电话会议，传达学习习近平总书记在中央政治局常委会议研究疫情防控工作时的重要讲话精神，对铁路防控工作再动员、再部署，要求全路处职及以上干部中止休假，返回工作岗位，迅速投身防疫战斗。

二是积极配合地方政府做好防控工作。截至1月25日，配合有关地方政府关闭79个火车站离开当地通道，暂停湖北省境内车站中转服务，组织全路1570个火车站配合当地防疫部门进行旅客进出站测温筛查，累计组织101趟旅客列车向地方防疫部门移交发热旅客111人。针对有关地市防疫部门网上发布公告查寻同车旅客信息的情况，主动协助地方政府做好密切接触者的协查工作。

三是停开列车和免费退票，最大限度减少人员流动。至1月25日，根据防控需求，共安排停运图定旅客列车267.5对，其中武汉地区的到发列车214.5对。目前湖北境内始发终到列车和中国铁路武汉局集团公司值乘的列车已全部停运或调整。安排对已购车票免费退票，1月21日至25日，共免费退票3220万张。控制武汉及相关地区到发车票发售，减少人员流动。

四是全力做好防疫物资和人员运输保障。加强运输组织，确保铁路网安全畅通；设置绿色通道，及时为防控工作提供运力保障。至1月25日，全路运送口罩、手套、药品等防控物资343批次、190吨；运送支援武汉医疗队等疫情防控人员1263人。

五是切实做好旅客和铁路职工防护工作。对全路车站、列车普遍开展清洁、通风和预防性消毒；对下交发热旅客的列车开展应急消毒和终末消毒；所有铁路职工、公安干警配戴口罩上岗，值乘人员出退乘测量体温，对居家留观人员实行每日报告，对调度指挥等关键岗位人员实行封闭式集中管理；运用站车视频广播、各类媒体平台，加大面向旅客和铁路职工的健康防护知识宣传。