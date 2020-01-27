中国农业银行向湖北首批捐赠3000万元，抗击新冠肺炎疫情

据中国农业银行官方发布消息，湖北发生疫情后，1月26日，中国农业银行向湖北省慈善总会首批捐赠3000万元，用于新型冠状病毒肺炎疫情防控工作。

农业银行全力为疫情防控的资金需求提供高效优质的金融服务。1月25日，大年初一，农业银行湖北分行全省多个网点员工为了保障救灾资金的迅速到位，放弃休息、克服困难，战胜危险，顺利完成救灾资金划拨。由中建三局承建的火神山医院需从农业银行湖北江汉循礼门支行支付工程款，该行四名内勤主管已第一时间从青山、汉阳等地即刻赶往网点手工处理账务，保证资金及时到位。

农业银行积极响应人民银行的号召，放开小额支付系统业务限额，开设绿色通道，满足广大群众7*24小时快速办理大额跨行资金汇划。抗击疫情期间，社会公众可通过农业银行柜面、网银、掌银、银企通平台等渠道，免费向慈善组织接收捐款的专用账号转账。为保证抗灾资金、捐赠款项按时拨付到位，农业银行安排专人值班，及时指导基层业务操作，随时监控资金汇划到账，全面支持武汉等地区抗击疫情。

农业银行积极配合当地政府安排，为网点员工和客户提供更为安全、卫生的服务环境。为确保员工安全，明确网点员工可以佩戴口罩营业，为一线员工提供口罩、消毒物品及体温监测设备等防护用品。具备条件的网点及时启动新风系统，保证办公场所、营业厅堂空气流通，定时做好网点厅堂消毒工作。在部分暂停网点服务的区域，做好各类线上服务不间断保障，同时确保自助银行设备配钞充足，切实保障员工安全和客户金融服务不间断。

同时，农业银行落实落细各项防控措施，层层建立防控责任制，分支机构主要负责人切实履行第一责任，制定应急预案，实行“日报告、零报告”制度。加强疫情防控，重点做好营业场所防控、人员流动管控、卫生防控教育、物资储备等工作。各级行全面摸排员工春节去向，掌握员工身体健康状况。建立健康信息微信群，及时发布疫情预防知识，提高员工自我保护意识，提醒员工做好春节假期自我防护。落实营业办公场所的卫生防疫措施，加强清洁通风消毒。对于发现疑似病例的营业网点，立即做好客户疏散，妥善安排临时停业，将网点其他员工安排在家观察，并及时向当地疾控部门、当地监管部门和上级行报告。防止封闭环境下发生交叉感染，已取消计划上班后举行的大型会议活动。

下一步，农业银行将密切关注疫情变化发展，做好各种防护措施，确保客户、员工身体健康和生命安全，确保金融服务平稳有序。