什么温度算发烧？头痛咳嗽怎么办？听听同济专家张惠兰怎么说

1月27日消息，华中科大同济医院呼吸内科张惠兰教授根据2000例关于新型冠状病毒肺炎的在线咨询，总结以下六大问题，供大家参考。

1.我到底是不是发热？

答：又称发烧。由于致热原的作用使体温调定点上移而引起的调节性体温升高（超过0.5℃），称为发热。

正常人体温一般为36～37℃，成年人清晨安静状态下的口腔体温在36.3～37.2℃；肛门内体温36.5～37.7℃；腋窝体温36～37℃。按体温状况，发热分为：低热：37.3～38℃；中等度热：38.1～39℃：高热：39.1～41℃；超高热：41℃以上。

2.目前存在头痛，流鼻涕，咳嗽，咽痛等症状，经检查显示甲流或乙流或腺病毒或呼吸道合胞病毒感染，但未出现胸闷气短，是否可以考虑居家隔离，可以建议服用什么药物？

答：可以居家隔离。

建议服用药物：磷酸奥司他韦胶囊（达菲或可威）：2次/日，1片/次+金叶败毒颗粒：3次/日，1包/次。

3.目前存在发热，咽喉疼痛，医生说我是扁桃体化脓，血常规显示：白细胞高，是否考虑新型冠状病毒感染？

答：考虑上呼吸道细菌感染。药物治疗：阿奇霉素（希舒美）：1次/日，2片/次（0.5）或拜复乐（0.4，一天一次）。

4.目前没有出现任何不适，但是曾经接触过可疑病人，该怎么办?

答：建议居家隔离观察，观察时间为14天，主要监测体温的变化状况。

5.近日并没有出现明显的发热，但会出现全身的酸胀，出现腹痛腹泻，这是冠状病毒感染的表现吗？或者是对冠状病毒存在易感性？

答：目前冠状病毒感染首发以胃肠道不适的少，但是若出现严重的腹痛腹泻，还是要注意保持营养及水，电解质的摄入平衡，此类情况下会出现机体免疫力下降，更容易受到病毒的感染，更加需要居家隔离，不要到人群密集的地方。

6.若病人出现发热，胸闷不适症状，是否应该继续在家继续观察？

答:最好步行至最近的医疗机构（戴口罩，尽量不乘坐电梯），进行血常规，CRP，胸部CT检查及病毒相关检测，对于出现发热伴有胸闷不适的患者，应保持高度警惕，一定尽早就医。