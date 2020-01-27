武汉市文旅局：4096名武汉游客仍在境外，将陆续返程

据人民日报报道，1月27日，武汉市文化和旅游局发布《致兄弟城市旅游行业同仁的一封信》。文中指出，尚有4096名武汉游客仍在境外，根据行程计划于今后几日返程。诚挚呼吁和请求，各航空公司、兄弟城市旅游行业同仁，继续对武汉旅游团队回国返汉给予大力支持和帮助，让出境的武汉旅游团队平安回国返汉。

武汉市文旅局指出，为有效切断病毒传播途径、坚决遏制疫情蔓延势头，1月23日起，各航空公司相继暂时取消了飞往武汉天河机场的客运航班。但前期已经出境的武汉旅游团队按旅行计划将于1月24日起至2月初陆续返程。由于飞往武汉天河机场的航班暂时取消，原计划从武汉天河机场入境返汉的旅游团队，需要改签航班从其他兄弟城市入境返回，入境后，旅游团队需要住宿、返汉交通等服务。我局已指导和督促出境游组团社认真妥善做好旅游团队回国返汉工作。

下面是全文内容：

兄弟城市旅游行业同仁：

当前，各级党委和政府正按照党中央决策部署，认真开展新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作。为防控新型冠状病毒感染的肺炎经旅游途径扩散，1月17日上午，武汉市文化和旅游局召开了全市出境游组团社负责人紧急工作会，要求出境游组团社不再新收游客组团出境，劝导已经组团的游客依法依规办理退团退费；1月23日，要求全市所有旅游团队一律取消，从1月23日10时起，武汉口岸旅行团队出境数量为零。

为有效切断病毒传播途径、坚决遏制疫情蔓延势头，1月23日起，各航空公司相继暂时取消了飞往武汉天河机场的客运航班。但前期已经出境的武汉旅游团队按旅行计划将于1月24日起至2月初陆续返程。由于飞往武汉天河机场的航班暂时取消，原计划从武汉天河机场入境返汉的旅游团队，需要改签航班从其他兄弟城市入境返回，入境后，旅游团队需要住宿、返汉交通等服务。我局已指导和督促出境游组团社认真妥善做好旅游团队回国返汉工作。

一方有难，八方支援。云南省各市州、广东省湛江市等地对来自湖北的旅客实行定点酒店统一安置。在各航空公司、各兄弟城市旅游行业同仁的大力关心、支持和帮助下，1月24日至26日24时，前期出境的旅游团队陆续入境返回，部分团队游客经所在地防疫检测正常后已平安抵达武汉,尚有4096名武汉游客仍在境外,根据行程计划于今后几日返程。对此，武汉市文化和旅游局、武汉市旅游协会、武汉市各出境游组团社以及团队游客，对各方给予的大力关心、支持与帮助，表示衷心的感谢！

由于人们对疫情扩散传播的担忧，部分武汉出境游旅游团队在返程时改签航班、从兄弟城市入境后住宿和返汉交通等方面遇到了一些困难。我们诚挚呼吁和请求，各航空公司、兄弟城市旅游行业同仁，继续对武汉旅游团队回国返汉给予大力支持和帮助，让出境的武汉旅游团队平安回国返汉，更深切地感受到祖国的温暖；请求兄弟城市文化和旅游部门继续给予大力协调和排忧解难，对所有在外旅行的武汉市民给予必要的帮助，让他们更深切地感受到兄弟城市的温暖和关爱！

为了防止疫情扩散，保障广大乘客和兄弟城市市民的健康安全，我局已提醒要求各出境游组团社切实加强团队游客的健康管理，督促旅游团队购买体温检测设备，坚持每天早、晚各为游客检测体温1次，对体温异常及身体不适的游客，及时组织就近到当地医院做诊断处理，确保乘坐航班的团队游客身体健康。同时，要求旅游团队动员游客积极配合旅游行程和回国返汉中所在地防疫管理工作。武汉旅游团队在回国返汉过程中，兄弟城市旅游行业同仁、各航空公司需要武汉方面配合做好相关工作的，请及时电告武汉市文化和旅游局新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控指挥部应急保障组（24小时应急值守电话：027-82810057），我们将全力协调配合做好相关工作。

我们相信，有兄弟城市旅游行业同仁、各航空公司的大力支持和帮助，武汉在外的游客一定能够平安回国返汉；我们坚信，有党中央的坚强领导，有全国人民的众志成城，一定能够打赢新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控阻击战！