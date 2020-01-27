内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>IT资讯>业界

创新工场：捐赠200万元支援湖北疫情防控和疾病治疗

2020/1/27 14:47:45来源：新浪科技作者：李楠责编：汐元评论：

1月27日下午消息，新型肺炎疫情牵动全国关注，创新工场近日向湖北省慈善总会捐赠200万人民币，用于支援防控疫情和治疗疾病工作，并向员工启动募捐，驰援疫区。

据了解，创新工场向公司一百多名员工启动募捐，首批捐款276050元已经到位，员工捐款将依托于创新工场投资的企业水滴公司设立疫情专项基金，由水滴公司负责对员工捐款进行后续运营，并将根据具体情况，采买相应物资。

此外，创新工场向创新工场系企业发起倡议，号召大家捐款或捐献急需物资。其中，水滴公益协同多家公益基金会，为湖北等疫情严重地区上线在线募捐，积极参与疫情防控，已完成3个募捐项目筹集社会善款650万元，预计将向疫区驰援160万只口罩及其他防疫物资。

贝贝集团通过旗下贝店、贝仓平台多方协调，集中采购100万件口罩等医用物资驰援湖北。1月25日，首批10万只医用口罩已在途发往武汉地区医院；1月26日，第二批50万只医用口罩也在陆续发往湖北武汉、黄冈、恩施等地区医院。

人人视频已向武汉江岸区红十字会捐赠100万人民币，用于支援抗击肺炎疫情。

在公告中，创新工场呼吁更多的工场系企业积极发挥自身之所长，参与到此次抗疫防病的行动之中，“与全国人民一起，共克时艰、风雨同心，打赢这场疫情防控阻击战！”

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

相关文章

关键词：创新工厂武汉肺炎

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    