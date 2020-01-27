新东方在线：向全国中小学生免费开放春季班直播课程

IT之家1月27日消息 新型肺炎疫情几乎成为这个春节唯一话题，驰援湖北，抗击病毒，也称为这个春节科技公司们都在做的事情。IT之家小编了解到，今天新东方在线发布公告称，即日起为全国中小学用户免费提供100万份新东方在线春季班直播课程。

新东方在线表示，目前已有多个省市发布中小学延迟开学的通知，在这个特殊时刻，新东方集团将配合各地教育部门，向全国中小学生免费开放旗下专业在线教育平台“新东方在线”所有春季班直播课程，第一批将供应一百万份。

以下是公告全文：