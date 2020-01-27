字节跳动：首批6位医务人员每人获10万元救助

1月27日消息，今日头条、抖音母公司字节跳动宣布，其设立的“中国红十字基金会字节跳动医务工作者人道救助基金”首批将拨付给华中科技大学同济医学院附属同济医院急诊科、ICU、感染科等科室的6位医务人员，每人获得10万元，他们因为坚守在抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情的第一线而不幸被感染。

随着新型冠状病毒感染的肺炎疫情不断发展，各地医务人员都为抗击疫情作出了巨大的努力。字节跳动于1月25日宣布向中国红十字基金会捐赠2亿元人民币，设立“中国红十字基金会字节跳动医务工作者人道救助基金”。目前，该基金已经正式面向全国开放申请，所有因参加抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情而感染的一线医务工作者都可以参与。

据基金管理细则，符合基金救助对象条件的，可以由本人、本人直系亲属下载后填写《中国红十字基金会字节跳动医务工作者人道救助基金资助申请书》，发送至邮箱[email protected]申请。由中国红十字基金会、字节跳动、地方红十字会和地方卫健委等各方人士组成的基金管委会审核确定资助方案后，由中国红基会从专项基金账户拨付救助资金。

具体资助标准为：为抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情而确诊感染的一线医务工作者，经审核确认，每位医务工作者资助金额为人民币10万元；为抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情而不幸因公殉职的一线医务工作者，经审核确认，每个家庭资助金额为人民币100万元；特殊情况则由基金管委会确认具体资助金额。