数百名员工抗议亚马逊气候变化公关政策：尽管可能丢掉饭碗

IT之家1月27日消息 美国当地时间1月26日，在线零售巨头亚马逊的300多名员工在Medium博客上签署了一项在线抗议计划的文件，这个在线抗议活动是由一个名为“亚马逊气候正义雇员计划”的组织策划的，该组织是由一批亚马逊员工成立的。本月初有消息称，亚马逊已向该组织成员发出信函，说如果他们继续向外界发表抗议性的讲话，就将解雇他们。

亚马逊软件开发工程师Sarah Tracy在一份声明中说：“发表言论是我们的道义责任，而亚马逊相关政策的变化正在剥夺我们的这一责任。”

亚马逊表示，其对外交流政策并非新政策，并且与其他大公司保持一致。该政策适用于所有亚马逊员工，并不针对任何特定群体。

“尽管我们欢迎所有员工与亚马逊内部从事可持续性和其他主题工作团队进行沟通互动，但我们也有对外交流的政策规定，我们不会允许员工公开贬低或歪曲公司，或者诽谤正在辛勤工作解决问题的同事们。”亚马逊发言人说。

而抗议亚马逊气候保护政策的员工说，亚马逊依靠化石燃料为全世界运送包裹的飞机、卡车和货车等，有巨大的碳排放。去年，超过8,000名员工签署了一封致CEO兼创始人杰夫·贝索斯的公开信，要求亚马逊削减碳排放量，停止使用化石燃料，并停止与使用亚马逊技术定位化石燃料资源的石油公司合作。

亚马逊曾在一份声明中表示，他们对气候变化问题非常关注，并已承诺到2040年实现零碳净排放，到2030年使用100%可再生能源。