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苏宁联合爱心企业再向武汉医院捐赠60万双医用手套

2020/1/27 15:38:23来源：IT之家作者：远洋责编：远洋评论：

IT之家1月27日消息 1月27日中午12点，60万双医用手套，从江苏盐城装车，奔往一个月以来备受关注的疫情前线武汉。12小时后，苏宁联合爱心企业捐赠的这批医用手套将送达武汉市儿童医院、湖北省中医院、武汉市第四医院、武汉市东西湖人民医院等4家医院。

（图：苏宁联合爱心企业再向武汉医院捐赠60万双医用手套）

随着疫情不断变化，防护物资，特别是医院内的防护物资是否充足、完备，成为防控疫情中公众关心的焦点。尽管政府部门与社会各界都在调配物资，增强保障，但武汉市目前医疗物资保障仍然存在缺口，苏宁等中国互联网企业利用自己供应链优势组织捐赠的口罩、手套、消毒液、空气净化器等防疫物资可谓雪中送炭，帮助暂缓燃眉之急。

除了这批苏宁联合爱心企业捐赠的医用手套，此前苏宁联合A.O.史密斯联合捐赠价值100万的消毒空气净化器、携手爱德基金会等捐赠的50吨消毒液等防疫物资，27日也已抵达武汉，并分发到武汉各大重点医院。

（图：苏宁捐赠的防疫物资正在装车，前往疫情中心武汉）

同样在27日，苏宁互联网公益平台上线“抗击新型肺炎疫情”公益项目，为网友提供爱心捐赠的新通道，该项目由苏宁公益和爱德基金会联合发起，计划为武汉及其周边疫情严重地区提供防护类用品及生活物资，进而支持疫情防控第一线的工作。

（图：苏宁互联网公益平台上线“抗击新型肺炎疫情”公益项目）

据悉，截至1月26日，苏宁自己累计捐赠500万的各类防疫物资。这些防疫物资包括口罩、消毒水、防护服、空气净化器，以及26日苏宁定向向新建的武汉雷神山医院捐赠200万元物资（包含医院建设需要的办公电脑、空调、热水器等几乎全部家电及食品饮用水等），进一步支持新型肺炎防控工作。

依托自身全球供应链在海内外积极筹措物资，近日来，苏宁通过定向供给医疗等机构、保障民生供给、开放物流“绿色通道”、开放版权等措施，为防疫一线提供保障。为保障疫区民生供应，目前苏宁在武汉两大物流仓食品、消毒液等充足备货，消毒健康家电也将持续保障供应，对于自营类商品保障价格稳定。

为了打赢防疫之战，苏宁还鼓励大家在春节期间，留在家中，保护自己就是抵抗疫情，苏宁旗下体育视频直播平台PP体育官宣开放版权，即日起至正月十五（2月8日）PP体育所有体育直播赛事供全国观众免费观看。

（图：即日起至正月十五，苏宁旗下体育视频直播平台PP体育官宣开放版权）

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关键词：肺炎病毒苏宁

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