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同程推出2亿元危机应急保障金：国际酒店订单免费退

2020/1/27 16:18:38来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家1月27日消息 今天下午，同程艺龙官方微博宣布，再度升级疫情退改保障措施，国际酒店订单可无损退订，并启动危机应急保障金2亿元人民币，尽全力保障用户权益。

同程艺龙进一步表示，国际酒店无损退订的订单具体适用范围为：在同程艺龙平台，用户预订日期在1月24日0点前、且入住日期及离店日期均在1月27日至2月8日的国际酒店订单，同程艺龙承诺可以免费取消，用户享受“安心退”服务。

以下是公告全文：

为了降低新型冠状病毒肺炎的疫情为广大用户带来的损失，同程集团宣布再度升级疫情退改保障措施，国际酒店订单可无损退订，并启动危机应急保障金2亿元人民币，尽全力保障用户权益。

国际酒店无损退订的订单具体适用范围为：在同程艺龙平台，用户预订日期在1月24日0点前、且入住日期及离店日期均在1月27日至2月8日的国际酒店订单，同程艺龙承诺可以免费取消，用户享受“安心退”服务。

由于客服坐席呼入量激增，同程艺龙强烈建议用户选择自主退改服务，在订单页面点击“取消订单”并按照提示操作。

需要提醒的是，用户如上传订单号及相关凭证发送邮件至[email protected]，即可优先核查并在24小时内完成退改，凭证包括但不局限于：武汉居民提供身份证；非武汉居民可提供酒店取消证明或航司航班取消证明等；如用户无法提供凭证，则需要按照顺序排队等待处理，我们承诺订单会无损退订，并会在第一时间将结果通知您。

同程集团将继续尽全力为用户提供客服保障工作，并启动危机应急保障金为用户暖心护航。疫情当前，我们一直都在。

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关键词：同程艺龙武汉肺炎

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