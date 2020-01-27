天津首批一万人份“2019-nCoV病毒检测试剂盒”发往武汉

IT之家1月27日消息 新型冠状病毒引发的肺炎疫情还在不断蔓延，但我们在抗击肺炎的战线上也有好消息传来，今天，天津首批针对新型冠状病毒感染的肺炎的“2019-nCoV病毒检测试剂盒”共计1万人份已发往武汉。

根据新华视点的消息，这批2019-nCoV病毒检测试剂盒的生产厂家为天津市武清区的天津金匙医学科技有限公司，目前这家公司供货稳定，正在加班生产。

该公司相关负责人表示，计划1月底前完成5万人份的生产目标，并全部无偿提供给湖北等地。