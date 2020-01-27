投资人科比：曾投阿里巴巴，科技、数据、媒体业都有他足迹

突发！美国篮球传奇巨星科比·布莱恩（Kobe Bryant）在一起直升机坠毁事故中去世，年仅41岁。

根据TMZ Sports、ESPN、ABC、CNN等多家媒体报道，北京时间2020年1月27日凌晨4点左右，一架直升机在加利福尼亚州卡拉巴萨斯市坠毁，造成9人死亡。科比和他13岁的女儿吉安娜（Gianna Maria Onore）在事故中遇难。



▲来源：自当地警方社交媒体

根据急救人员透露，在飞机坠毁后，现场燃起了大火，无人有生还迹象。目前，坠机的具体原因还在调查之中。

▲来源：TMZ Sports

报道称，失事直升机的型号是Sikorsky S76——科比经常会为了避免堵车而租借直升机出行——飞机可能存在机械故障，它在洛杉矶市区上空盘旋了很多圈后飞去了比较少的山区，从报道画面看，坠机地点四周都是树木，没有造成地面人员伤亡。

就在直升机失事的十几个小时前，科比还更新了他的Twitter和Instagram，庆祝詹姆斯在常规赛总得分榜上的得分超过自己。

▲来源：科比Twitter截图

谁都没有料到，科比的动态，永远定格在了这个瞬间。

在确认科比不幸遇难的消息后，洛杉矶湖人主场斯台普斯中心门外聚集起了自发前来悼念的人群。当天正在进行的丹佛掘金队与休斯顿火箭队的比赛现场进行了全场默哀仪式。NBA名宿、球星们纷纷通过社交媒体寄托哀思。美国总统特朗普也在社交媒体上发文，称这是一个可怕的消息。

“你见过凌晨4点的洛杉矶吗”

张佳玮曾这样评价科比——他是“NBA史上，纯技术（skill set）最完整的球员之一，也可能是最勤奋的球员之一；NBA史上，最争强好胜的球员之一；比赛强度（intensity）和坚韧度，最强之一；也是最强的个人攻击手之一。以上之一，可以限定为‘在此方面可与他相比者不超过五人’。”

科比·布莱恩特的整个NBA篮球生涯（1996年-2016年）均效力于洛杉矶湖人队，绰号“黑曼巴”、“小飞侠”，他出生于美国宾夕法尼亚州费城，是前NBA球员乔·布莱恩特的儿子。

在童年时期，科比就表现出了对篮球的浓厚兴趣，在孩子们还在玩玩具、打电动的时候，他就已经开始研究NBA比赛录像了，6岁开始就将进入湖人队当作自己的梦想。

科比曾在ESPN上说过：“我两岁就开始打篮球了，篮球对于我来说，不只是游戏或比赛，而是我的生命。”

他的篮球天赋在高中时期逐渐展现，并凭借着惊艳的战绩赢得了全美的认可。科比成绩优异，他曾说过如果高中毕业后去上大学，他将会选择杜克大学。

但为了追逐梦想，17岁的科比毅然决定直接进入NBA，成为NBA历史上第6位直接从高中进入NBA选秀的球员。

可以说，科比就是为了打破记录而生的——

五次夺得NBA总冠军（2000年-2002年、2009年-2010年）；

荣膺1次常规赛MVP（2007-08赛季）、2次总决赛MVP（2009年-2010年）、4次全明星赛MVP（2002年、2007年、2009年与2011年），与鲍勃·佩蒂特并列NBA历史第一；

共18次入选NBA全明星阵容，15次入选NBA最佳阵容，12次入选NBA最佳防守阵容。

作为NBA最好的得分手之一，科比单场比赛81分的记录就是实力的证明，突破、投篮、罚球、三分球他都驾轻就熟，几乎没有进攻盲区。从27000分到33000分，他一直保持着最年轻的千分位球员记录。

在经历了1345场比赛后，科比20年的NBA传奇生涯画下句点。

对于国内外的篮球爱好者来说，“黑曼巴”更是一种信仰，“你见过凌晨4点的洛杉矶吗”曾激励着无数少年奋起前行，因为活着，就是为梦想而战。

作为一个非球迷，我没有看过科比的比赛，无法想象在赛场上科比的每一次犀利且致命的进攻，更无法想象他脚跟腱断裂后，依然在场上坚持到罚球罚完所需要的那种强悍的精神力与意志力。但是我能想象到，非洲热带草原上，面对猎物目光凛冽坚毅，伺机而动，一招毙命的黑曼巴蛇。

这就是科比，永远坚强，专注，不服输，在逆境中坚强，不断地创造奇迹。

恰恰，这也正是优秀企业家所需要的人格特点，科比的选择得以让他的“黑曼巴精神”在商业界继续延续。

投资未来，黑曼巴精神永存

面对巨额的财富，你会做什么？存银行，投资房地产，还是买豪车豪宅跑超模醉生梦死？科比都没有，他认为，你可以投资未来。

科比早在2014年就创办了一家以自己名字命名的“科比公司”，该公司除了为科比谋划商业活动之外，还进行投资。

2014年他曾以600万美元投资BodyArmor，该公司在2018年被可口可乐收购，当时科比持有的股份已经价值高达2亿美元。科比对于BodyArmor发展有明确的目标，他计划到2025年，BodyArmor将成为功能饮料的领军企业。

2016年8月，科比正式宣布成立一支规模1亿美元的风投基金Bryant Stibel，主要用以投资科技、媒体、数据等领域的创业公司。该基金在成立之后曾短期投资过阿里巴巴。

科比在一次采访中讲述了他成立风投基金的愿景：“如果你真的想创造出可以世代相传的价值，你只有去帮助、激发下一代，给他们机会，让他们去创造更伟大的价值。然后下一代会继续帮助、鼓励他们的下一代……这时，你创造的价值便得到了永续，这也是投资最美妙的地方。”

他说，他希望未来人们提及科比·布莱恩特时，想到的更多的是风投家科比，而不是NBA巨星科比。

Bryant Stibel在14年至15年间，参与投资了不少项目，但几乎都是早期阶段，并且金额不高，甚至部分项目没有公开投资金额的数目，可谓相当保守。其中，运动软件开发商FocusMotion在2015年完成的种子轮金额仅为2万美元。

▲来源：Crunchbase

Bryant Stibel部分投资记录

2016年开始，事情就有些不一样了，2016年初科比战略投资我国在线少儿英语教育品牌VIPKID。

对此，他在《洛杉矶时报》的采访中说，决定投资VIPKID，自己只用了五分钟时间。“这样的企业可遇不可求，一定要投，想都不用想。我们找的就是能为社会创造真正价值、能够通过教育帮助孩子更好的成长和发展的公司。”

2018年，科比再次投资VIPKID。

VIPKID如今的成长大家有目共睹，也印证了科比在2016年的敏锐判断和2018年的加码。

▲来源：Crunchbase，Bryant Stibel部分投资记录

据统计，截止去年9月份，Bryant Stibel资本+AUM（资产管理规模）已经超过了20亿美元。Bryant Stibel基金投资的15家公司中，有两家被收购，包括2016年2月被Custom Ink以1亿美元收购的线上服饰销售平台Represent和2015年被Brand Networks以5000美元收购的社交广告平台SHIFT。

不仅是商业，科比同时也是一个优秀的制作人。2017年3月，科比发布自导自演的动画短片《Musecage》。2017年4月，科比参与制作并配音的动画电影《亲爱的篮球》上映，这部影片的灵感就来自于科比在2015年发表的那封退役信。影片上映后取得了巨大成功，并获得第90届奥斯卡金像奖最佳动画短片奖。

如今，科比的猝然离世给体育圈、创投圈甚至影视圈都留下了深深的遗憾，年仅41岁的他未来本可以有很长很长的故事要写。

然而，死者长已矣，生者当勉励，“黑曼巴”的故事仍将被传颂！

走好，小飞侠。