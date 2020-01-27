滴滴开发新功能，超两千武汉医护人员已实现线上叫车

1月27日消息，滴滴出行总裁柳青通过微博透露了滴滴武汉“医护保障车队”的最新进展。除了“医护保障车队”的司机人数增加到200人之外，滴滴的技术工程师团队紧急开发了仅供医护人员线上叫车的功能，目前已接入了3家医院（武汉协和、武汉市中心医院、武汉三院）7个院区共计2438名医务工作者。此外，滴滴“社区保障车队”的1000多名司机师傅，也已经陆续到位，接受防控指挥部门统一调度，服务社区出行。

柳青表示，今天医护保障车队增加到了200名司机，目前接入了3家医院（武汉协和、武汉市中心医院、武汉三院）7个院区2438名医务工作者。（截止27日12时）

因为滴滴app在武汉暂停服务，首批100位司机师傅领完防护装备后，只能在微信群里通过人工调度的形式承接任务，需求大效率低。

为了提高效率，滴滴一方面在积极的和医院沟通，希望能够通过医院直接对接高优需求；另一方面，技术工程师团队也在开发仅供医护人员线上叫车的功能，只针对医护人员开放，普通用户暂不能使用。

昨天下午，2438名最一线医护人员的注册滴滴的手机号已录入系统，他们可以通过滴滴app就能自主完成叫车，并能实时看到车辆的位置，相比人工调配，能提高匹配的效率和车辆利用率，但是为更多的医护工作者服务确实还需要时间。

另外，滴滴“社区保障车队”的1000多名司机师傅，也已经陆续到位，接受防控指挥部门统一调度，服务社区出行。