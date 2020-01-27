高效又安全！杭州一隔离点用机器人送餐

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IT之家1月27日消息 据梨视频报道，杭州一指定隔离点收纳了200余名曾与武汉旅客乘坐同一航班的旅客，进行隔离观察。截至1月27日，隔离点全部16层中已有2层安装了送餐机器人，28日起全部楼层由机器人送餐。工作人员称，这种技术操作可避免交叉感染。
截至1月26日24时，国家卫生健康委收到30个省（区、市）累计报告确诊病例2744例，现有重症病例461例，累计死亡病例80例，累计治愈出院51例。现有疑似病例5794例。
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