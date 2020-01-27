京东方：向武汉市红十字会捐赠现金1000万元

IT之家1月27日消息 根据京东方官方的消息，为了支持武汉抗击疫情，BOE（京东方）紧急启动支援武汉行动。经与当地政府、相关组织紧密沟通，京东方向武汉市红十字会捐赠现金1000万元。

京东方表示，京东方捐赠的1000万元现金将用于紧急支援武汉及周边疫区前线抗击疫情及相关防治工作。京东方还称一直密切关注疫情的发展，高度重视并实时关注全体员工的健康安全，积极主动开展疫情防控工作。目前，京东方各地工厂的生产经营一切正常。



