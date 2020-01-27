京东方：向武汉市红十字会捐赠现金1000万元

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
IT之家1月27日消息 根据京东方官方的消息，为了支持武汉抗击疫情，BOE（京东方）紧急启动支援武汉行动。经与当地政府、相关组织紧密沟通，京东方向武汉市红十字会捐赠现金1000万元。
京东方表示，京东方捐赠的1000万元现金将用于紧急支援武汉及周边疫区前线抗击疫情及相关防治工作。京东方还称一直密切关注疫情的发展，高度重视并实时关注全体员工的健康安全，积极主动开展疫情防控工作。目前，京东方各地工厂的生产经营一切正常。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有