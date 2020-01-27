360：已采购1100万元物资，另将全球采购超400万元

1月27日晚间消息，360公司今日表示，已采购1000余万元医疗物资，第二批援助物资今日发货。此外还将向多国采购符合医用级别的口罩。

360表示，截止1月27日下午5点，多项物资陆续采购到位。继今日运抵武汉的第一批口罩及手套之外，其他重要医疗物资已经陆续在赶往抗击疫情一线的路上。其中湖北一线疫情防护的第二批物资已经发送。其中专业医用N95口罩，已寄往武汉市红十字会医院；新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸测定试剂盒500盒，可以覆盖1万人次的检测，已分别寄往了荆州市、咸宁市、安陆市等。

据悉，360公益基金会采购物资累计已超过1100万元，目前正调动国际业务线资源，推进全球采购。基金会将分别从美国、日本、韩国等多国，采购到符合医用级别的护目镜、口罩、防护服，物资总价超过400万元，全力支持湖北省各地抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情。之前通过多种渠道组织到位的防疫手套2000箱、测温计2000支、医用口罩30万只、新型冠状病毒（2019-nCoV）核酸测定试剂盒800盒、包括过氧乙酸消毒液在内的各类消毒液剂数吨等，开始陆续发货，总价值逾700万元。

360董事长兼CEO周鸿祎昨日表示，面对自然灾难不能袖手旁观，捐赠一千五百万元医疗物资，支持湖北抗病防疫。