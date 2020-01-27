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强生公司称将在未来几个月研制出冠状病毒疫苗

2020/1/27 21:05:45来源：新浪科技作者：林克责编：远洋评论：

1月27日讯，强生公司首席科学官保罗-斯特费尔斯周一在接受采访时表示，他相信强生公司可以在未来几个月研制出一种疫苗，来对抗快速传播的冠状病毒。但他表示，可能需要长达一年的时间才能将其推向市场。

执行委员会副主席Stoffels在接受采访时表示：“我们有几十位科学家在研究这个问题，所以我们非常有信心能做出一些有效的东西，并保持长期的活力。”他补充称：“我们将在未来几周内观察事态的发展。”

斯特费尔斯说，制药公司需要在这种疫苗上从零开始，就像在寨卡病毒爆发时一样。不过他说，强生可能会再减少几个月。

制药商Moderna上周还表示，它正在与美国政府卫生机构合作，开发一种针对当前这种冠状病毒的疫苗。包括华特-迪士尼(140.08, -2.12, -1.49%)（Walt Disney）旗下上海迪士尼在内的多家公司暂停运营，直至在春节期间接到进一步通知，以防止疫情蔓延。春节假期通常为期一周。星巴克(92.03, -1.72, -1.83%)和麦当劳(211.24, -2.18, -1.02%)也关闭了在湖北省的门店。

Stoffels说，病毒传播的速度是“可怕的”，但并不构成恐慌。他说：“但与此同时，我非常担心这可能成为一场全球流行病。”“这就是为什么我们两周前就开始研究这种疫苗，我们必须做好准备。”

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关键词：肺炎病毒

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