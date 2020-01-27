新年新气象，现在换机该选 4G 还是 5G？

辛苦了一年，买些东西来犒劳下自己也是「情理之中」的事情。小时候，可能一件新衣服就已经心满意足，不过最近几年随着年纪增长，越发觉得新衣服之于过年，似乎没有了之前的期待劲儿。

想了下，新年新气象，换一部新手机，或许也是一个不错的选择。恰好近来一段时间，周边也有不少朋友向我询问，现在换手机是该选择4G还是5G手机，相信这也是不少人关心的事情，借此机会，这里我们就来聊一聊这个话题。

5G手机的现状

对于新兴事物，人们总是抱有很多期待和好奇。不过回归到自己掏腰包买单上，还是应该理性一些来看待，毕竟挣钱不易。我们先来看下，现阶段5G手机到底处于一个怎样的状态。

2019年，5G大致完成了从概念普及到落地商用这两个重要的发展阶段。在这个过程中，市面上也出现了不少5G终端产品，但时间段不同，产品与产品之间的差距还是比较明显的。

早期概念普及阶段，让手机连接到5G网络，进而向更多普通用户展示5G网络下超高的数据传输速度是厂商们关注的重点，我们也可以理解为，测网速是当时5G手机最大的用处。

除此之外，包括续航、散热、重量等等与实际用户体验相关的部分，早期5G手机并没有做过多的考虑，从易用性的角度出发，彼时的5G手机其实做的并不理想。

随着工信部正式发放5G牌照，以及一段时间的技术积累，中期的5G手机在易用性方面有了很大程度上的进步。大家也都知道，之后几乎所有5G发布会都会强调天线、续航、散热等方面。

华为麒麟990系列芯片以及高通骁龙765系列芯片的发布，是5G手机发展进程中很重要的两个节点，二者都带来了集成5G基带的SoC，也同时都支持SA和NSA两种组网方式。

从产品的角度出发，集成5G基带的SoC不仅能够让其做到更轻、更薄，功耗表现也更容易控制。特别的是，华为系之外，随着骁龙765G系列芯片的到来，其完全解决了此前真假5G之争。

罗列目前国内市场上市的 5G手机，总共有以下几款：

换言之，想要在现在这个时间节点选择入手5G手机，只能从以上这些产品中去挑选。而它们虽然都支持接入5G网络，但对比来看，区别是客观存在的，比如有些支持SA/NSA双模组网，有些仅支持NSA组网，有些采用集成5G基带的SoC，有些为SoC+ 5G Modem，当然，性能表现也多多少少存在差异。

更加成熟的4G手机

5G当然令人兴奋，但对于刚刚过去的2019年而言，无论是国外还是众多的国内手机品牌，4G手机依旧是各家出货量主要的贡献者。从产品的绝对数量来看，其也要比5G手机更多。

从行业的角度出发，5G网络尚处于刚刚起步阶段，想要在短时间内取代4G成为主流，并不是一件容易的事情。因此，选择在5G手机的布局上，厂商们选择的策略也有多少不同。

以正式上市销售的5G手机终端数量作为参考依据，2019年国产品牌中，vivo和华为是走得比较激进的两家。但可以看到的是，即便是它们，也并没有完全all in 5G，推出5G手机的同时，也少不了4G版本。

在推动5G终端这件事情上，几家头部企业中，OPPO是比较特殊的一个。其很早之前就已经发布了Reno 5G版，但只是在部分海外市场开售，并没有引入国内市场。这也是很多厂商在5G战略上的一个缩影。

之所以2019年厂商们并没有完全将精力投入到5G终端上，其背后的原因大致可以从两方面来考量，其一是5G初期，从芯片到产品设计，很多技术并不成熟，推向大众消费市场之后，用户是否买账尚且是未知数，在当前竞争激烈的大环境下，大家不愿意冒险。

另外一个更重要的原因在于，随着芯片厂商开始陆陆续续推出整合程度更高、综合表现更加出色的产品，2020年无疑将会是5G市场争夺战真正的开端。正如近来卢伟冰所说的一样，想要轻装上阵，全力投入到5G终端上，如何最大限度减少库存积压，是厂商们必须去解决的一个问题。

至于5G网络覆盖面对于5G手机铺货是否有影响，从个人的角度出发，这对于厂商们而言，其实并不是问题。无论是2G到3G，还是3G到4G时代，消费级终端设备向来要先行于基础设施建设。更直白一些来说，即便你所处地区尚未有5G网络覆盖，5G手机也同样可以正常使用，只不过接入的网络类型和4G手机一样而已。

回归到4G手机上，经过多年的发展，软硬件方面其都已经足够成熟，产品本身你无需担心。另外，2019年手机行业一个很明显的趋势是，手机厂商们将众多新技术快速实现了落地，比如像素更高的摄像头、速度更快的闪充、刷新率更高的屏幕。

对于这些新技术的应用，大的方面来讲，是厂商们对于接下来手机产品发展趋势的探索，同时从某种角度上，这也赋予了4G手机更多卖点以及竞争力，来提升消费者的购买欲望，进而实现加快消除库存积压的进程。

所以我们可以看到的是，在去年上市的4G手机中，虽然很多价格相对并不高，但核心硬件配置上，却能够和一些旗舰扳手腕。当然，作为消费者，厂商们在产品策略上出于怎样的考量我们并不关心，但具体到产品端，其所带来的体验提升是实实在在的，这就够了。

预算是影响天平向4G或5G倾斜的重要砝码

以上我们对5G手机和4G手机当前的现状做了一些复盘，目的也很简单，主要是希望能够让大家对现在手机行业有一个更加理性的判断。

无论是挑选手机还是其他产品，除了小部分人群，对于买来自己用或者送给亲戚朋友的大众消费者而言，其实最重要的判断标准无外乎两个：价格和易用性。

如果将参考对象局限在4G手机上，可能价格和易用性的关联度并没有那么强烈，但范围扩大到4G和5G手机这个更大的「域」上，差别就比较明显了。

前边我们列举了目前国内市场上在售的5G手机产品，笼统来看，从几千元到上万元，其价格区间跨度非常大。但具体到每款产品上，其实「乞丐版」版千元5G手机也要2000元。

换言之，如果你的预算在2000元以下，基本只能考虑4G手机。

而2000元到3000元档的5G手机目前有两款，分别为Redmi K30 5G和realme真我X50 5G，均搭载了骁龙765G SoC，此时选择起来其实并不难，主要看你对性能是否有更高的要求，毕竟该价格区间已经可以买到骁龙855系列的4G手机。

再往上走，目前大多数5G手机都分布在3000元到5000元价位段，而这恰恰也是主流4G安卓旗舰的主战场。这部分我们来更加详细地做一个划分。

大家知道，2019年国内上市的5G手机，除了华为系，基本都采用了骁龙855系列SoC+5G Modem的方案来实现对5G网络的支持，从这个角度来说，性能部分其实和4G旗舰差别不大，大致可以算作平手。

这其中有一个争议点需要被再次拎出来：是否支持双模5G。有关这个话题，之前我们在相关文章中也多次提及过，SA和NSA都是真5G，这一点毋庸置疑，短时间内，大家不必担心NSA组网无法接入5G网络的问题。

但是，随着华为、高通、三星、MTK等主要芯片厂商纷纷开始推出同时支持SA和NSA两种组网方式的产品，2020年这也将会成为所有主流5G手机标配的情况下，此时入手5G手机，要看你更关注实际体验还是追求产品综合表现了。

不过，如果将目光放到4G手机上，3000元到5000元预算，有足够大的可选空间，让你买到一部从硬件配置到屏幕素质再到充电速度上，都有着出色表现的产品。当然，5000元以上的几款5G手机，从我们之前的实际使用体验来看，硬件端已经做的相当成熟，可以放心购买。

整体来讲，有关现在换机该选4G还是5G这件事情，如果预算在3000元以下，我们倾向于选项更加丰富的4G手机，3000元到5000元预算，根据自己的使用需求对号入座即可，超过5000元，5G手机更值得入手。