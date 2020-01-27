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Facebook为WhatsApp辩护，将贝索斯iPhone被入侵的锅甩给苹果

2020/1/27 21:21:10来源：IT之家作者：汐元责编：汐元评论：

IT之家1月27日消息 亚马逊CEO杰夫·贝索斯的iPhone遭到沙特王储侵入的事件最近受到很多人关注，这起攻击源于沙特王储穆罕默德·本·萨勒曼名下的WhatsApp账户，以及一个看似无关痛痒的视频文件。因为这次事件，WhatsApp被很多人认为不安全。

今天，Facebook为自家的社交平台WhatsApp辩护，并将iPhone被黑客入侵的责任推给了苹果。

Facebook全球事务和通讯副总裁Nick Clegg解释说，WhatsApp并非iPhone被入侵的原因，问题出在苹果。有关攻击的报告显示，杰夫·贝索斯（Jeff Bezos）的iPhone X收到了包含恶意软件的4.4MB视频。这导致从黑客从贝索斯的iPhone中窃取了几千兆字节的数据和个人信息。而同时拥有WhatsApp和Instagram的Facebook表示，WhatsApp使用端到端加密，不可入侵。Clegg表示，该加密技术尚未遭到黑客入侵，对其安全性“非常非常有信心”。

Nick Clegg进一步指出，入侵贝索斯iPhone的恶意软件旨在作用于手机上的iOS系统，从而直接影响了iPhone，进一步访问存储在手机里的私人数据。

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关键词：FacebookiPhone X贝索斯

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