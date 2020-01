IT之家1月27日消息 昨天,中国疾控中心在病毒溯源研究中取得阶段性进展。该所首次从华南海鲜市场的585份环境样本中,检测到33份样品含有新型冠状病毒核酸,并成功在阳性环境标本中分离病毒。这意味着新型冠状病毒很有可能来源于华南海鲜市场销售的野生动物。

但是,其实对于新型冠状病毒究竟是来源于哪里,还没有最终定论。今天,《科学》杂志发表了一篇名为《武汉海鲜市场可能并非新型冠状病毒发源地(Wuhan seafood market may not be source of novel virus spreading globally)》的文章,文章中指出研究者在追踪的第一批41个确诊病例中,有13个病例和华南海鲜市场并没有接触史。

同时,最早的病人是在去年12月1日患病的,这位病人也和华南海鲜市场没有关系,他和第二位病人也没有流行病学方面的联系。同时,研究者通过病毒演化,推测新型冠状病毒最早可能出现在去年的10月1日。



目前,对于病毒来源的样本还太少,新型冠状病毒究竟来源于哪里,还不好定论。而《科学》杂志给出的观点,也只是一种可能。