柔性玻璃打造+虚拟/实体键入体验！苹果最新iMac专利曝光

IT之家1月28日消息 苹果公司往往会有各种看起来十分梦幻的专利，比如这款由柔性玻璃打造的iMac台式机。该产品于上周在美国专利商标局发布的苹果专利中首次与大家见面。

在专利中苹果描述了一款电子设备，该电子设备的上部用作显示而下部用作输入，中间过渡部分主要作用是将两个部分连接起来进而形成“上下部连接的一体化曲面”。同时设备的下部可被放在桌面上来固定整部设备，而较大的平面区域可作为显示器使用，该显示器背部有一个支架，可用于将屏幕支撑并固定在适当的位置。

设备整体由柔性玻璃构成，而输入区域可沿显示区域的一部分延伸形成“触摸屏式显示器”，这一部分还拥有对其他设备进行无线充电或数据传输的能力。同时这种设计也让用户可以利用设备下部进行虚拟键盘键入。

此外苹果专利中还介绍了这款设备的其他配件：比如一个可拆卸，可移动的键盘，该键盘可安装在设备的下部。用户也可以利用设备提供的虚拟键盘输入区进行文字键入或安装在此区域的实体键盘进行键入，当用户使用实体键盘时两侧的虚拟键入区可作为触摸板使用。值得注意的是苹果专利中的这款产品的后部还保留有一处插槽，用户可以将MacBook放在iMac的后面，整体就像现在使用的外接显卡一样，将两台机器的处理能力结合起来。

该专利同时描述了“电子设备”和“台式计算机”，因而这项专利可用于Mac或iOS设备（如iPad）。