iPad十周岁啦！一文回顾iPad的10年历程

据外媒报道，2010年1月27日，史蒂夫·乔布斯在苹果公司的一个特别活动上，发表了他一生中最重要的一个演讲，也许还是电子消费史上最重要的演讲。彼时，苹果电脑已推出了几十年，iPhone也已推出了好几年，但在那次公司特别盛会上，乔布斯说，在这两者之间仍存有推出一种新型电子设备的空间。这个新设备，为了在竞争中生存，不仅需要在某些关键任务上有好的表现，而且还需要比前两款设备表现更好——这款新设备，正是iPad。

在该主题演讲中，乔布斯称苹果实际上是一家“移动设备”公司，他不仅在演讲中大力宣传了iPod和iPhone，也大力宣传了MacBook。他声称，按收入计算，苹果是世界上最大的移动设备公司，规模超过诺基亚、三星和索尼。但多年来，一些“一无所知”的分析师一直对苹果存有偏见。这些分析师坚称，苹果只是一家上网本生产公司，即使是两年前推出的MacBook Air也并没什么太大价值。乔布斯对此表示，上网本确实只是廉价的笔记本电脑，处理器速度慢，显示器质量低，还有“笨重”的旧PC软件，这些确实都不怎么样。但随后，乔布斯就推出了一款耀眼的大尺寸（9.7英寸）多点触控平板电脑，即iPad。



iPad以令人难以置信的价格提供先进技术

iPad项目其实在iPhone出现之前就已经启动了，因为某种原因，iPhone成为了苹果2007年的更为重要的目标。但到2010年，苹果已经准备好推出这款新型平板电脑，据报道称乔布斯当时说，尽管在他一生中推出过许多充满变革性的产品，但只有这一款产品（即iPad）才是他一生中最重要的产品。

最初的iPad机型，代号为K48，型号为iPad1.1，屏幕尺寸为9.7英寸，分辨率为1024x768和132ppi，包括纯Wi-Fi和Wi-Fi+3G HSPA两种机型。iPad1.1还包含802.11n Wi-Fi、蓝牙2.1+EDR、aGPS等功能，但当时这款产品还没有摄像头。

更重要的是，这款iPad采用了苹果的第一代自有品牌处理器Apple A4。它还结合了一个800MHz的ARM Cortex A8和一个PowerVR SGX535图形处理器，以及一个256MB的现在看来非常小的内存，拥有16、32或64GB的存储空间。这款iPad在25瓦特·小时配置下的运行时间可达10小时，这点令人印象非常深刻。和当时所有的iOS和iPod设备一样，最初的iPad可以连接到Mac或Windows PC，并通过传统的30针基座接口充电。它外观上可以有你想要的任何颜色。

和同时代的iPhone一样，该款iPad还包括调节亮度的环境光传感器、确定方向的加速计和确定重力方向和旋转的压力计（数字罗盘）。这款iPad不兼容CDMA EVDO rev A数据网络，这意味着它不能在Verizon和Sprint上工作。它也不支持AWS频段，意味着这款产品只能在T-Mobile的2G EDGE网络上工作，而不能在其3G网络上工作。但这些都无关紧要。像iPhone一样，苹果再次选择与AT&T联手，提供每月14.99美元的256MB的数据流量和每月29.99美元的无限制数据流量，并且可以在iPad上直接启用这些流量，不需要事先签订合同。

最初苹果只考虑在iPad中使用放大了的iPhone界面，但最后觉得这还不够好。于是，他们除了使用放大的iPhone界面，同时还将该界面扩展为可同时显示的两列（侧边栏或弹出列表，和主视图），这样的设计使得iPad可以使用不同类别的应用App。

这款iPad使用的是iPhone的操作系统，特别是iPhone OS 3.2，拥有与iPhone大致相同的内置应用程序——这些应用程序不包括天气、股票、计算器和指南针在内——只是尺寸更大。随着初代iPad同时发布的是一个新的苹果应用iBooks和一个新的应用商店iBookstore。

彼时，苹果还无法确定电子书（eBooks）的未来，但最终还是做出决定发展iPad这一产品，设计团队利用了他们对HTML的知识将项目迅速向前推进，到了一月份，该款产品就已经初步成形。

为了能够访问现有的AppStore应用程序库，苹果还赋予iPad以字母和柱框形式运行iPhone应用程序的能力，这些应用程序既可在实际大小模式下运行，也能在可更好填充显示屏的二倍大小模式下运行。苹果还为开发者留出了几个月的时间来更新他们的应用App以实现兼容性，或者创建特定于iPad的应用App。因此当iPad发布时，相应的iPad应用程序商店也已建成并随之发布，商店里有数千个优化的应用App可供用户下载。

当时传闻iPad的价格将高达1000美元。然而，当苹果最终发布这款产品时，价格仅为499美元。正是史蒂夫·乔布斯的远见，加上蒂姆·库克的后勤组织天赋，才使得这样的价位成为可能。iPad技术之所以变成主流，更易于获取，不仅仅是因为它的界面，也是因为它的价格。

大号的iPhone

从一开始，就连苹果也不清楚iPad究竟该如何定位。他们知道它有潜力，但它的未来笼罩着阴霾，并没有一个明确的发展目标。

iPad系列产品是分阶段发布的。Wi-Fi版本于2010年4月3日在美国发布，Wi-Fi+3G版本于同年4月30日发布，并于5月28日在国际市场推出。尽管一些人认为iPad“缺乏想象力”，“只是一个大号iPhone”，但事实证明，iPad的类似iPhone的一致性和iMAX化正是其得以成功的关键。外媒的Walt Mossberg评论说，这款产品几乎就是笔记本电脑杀手。他当时是这么说的：“在过去一周左右的时间里，我一直在测试一款光滑、轻便、银色或者黑色的平板电脑产品，这款产品叫做iPad。在花了数小时对它进行测试之后，我相信这个来自苹果的漂亮的新触屏设备有潜力给便携式计算领域带来深刻变革，并挑战笔记本电脑的主流地位。它甚至有助于推动手指触控界面超越数十年来盛行的鼠标驱动界面。”

而《瘾科技》（Engadget）前主编约书亚·托波斯基认为，iPad不仅是一个产品，更是一个杀手锏，是电子消费领域的原动力。购买iPad的人必是下列两者之一，其一不仅是看到了眼前，更看到了iPad产品的潜力，并对这种潜力感到兴奋，他们也是能负担得起电子奢侈品的人；其二是那些希望让自己的计算任务能够更容易、更快、更简单完成的人。

苹果在iPad推出的第一个周末就售出了30多万台iPad。苹果称，对iPad上市的感觉很好，它将改变业内游戏规则。iPad用户在打开他们的新iPad的几个小时内就平均下载了三个以上的应用App，以及打开了一本电子书。

到5月3日，Wi-Fi+3G模式推出后，iPad的销量达到了100万部。苹果对此称，售出100万台iPad仅仅花了28天，这还不到iPhone实现这一销售数字时所花费时间（74天）的一半，且需求持续超过供应，需要加班加点努力工作才能将这款神奇的产品尽可能快地交到更多的客户手中。总之，苹果又一次完成了不可能完成的任务——他们制造了世界上第一款获得商业成功的平板电脑。

操作系统一体化

在iPad采用iPhone OS 3.2后不久，苹果预发布了iPhone OS 4。这款操作系统在WWDC 2010上更名为iOS 4，并在此后不久与iPhone 4一起发布。在2010年秋季晚些时候，iOS 4也出现在了iPad上。最终，2010年11月推出的iOS 4.2将苹果iPhone和iPad两条产品线的操作系统统一起来。从那以后，两款产品的操作系统一直保持一致。

混乱的竞争

iPad甚至比iPhone更让苹果的竞争对手感到措手不及。2010年1月初，微软的史蒂夫·鲍尔默（Steve Ballmer）抢先登上消费电子展（CES）舞台，演示惠普平板电脑，试图抢占平板电脑市场的先机。但糟糕的是，他们的产品几乎没有订单，尽管它确实包括一个方便的弹出式塑料组件，上面印有Windows许可证。多年来，微软一直坚持认为平板电脑的全视窗功能是一项很好的功能，但市场却对此回应冷淡。

三星则不顾谷歌的意愿和建议，将Android Gingerbread操作系统强行推上平板电脑，推出了最初的Galaxy Tab，运行的是扩展的智能手机软件。黑莓则试图将他们的大屏幕手机改造成平板电脑，而不顾他们面临的更迫切的手机需求，最终他们推出的PlayBook连签名电子邮件系统都无法处理好，惨淡收场。Palm推出了TouchPad，扩展了他们的精致的webOS操作系统，但在苹果推出iPad 2几个月后，他们不得不开始紧跟瞄准iPad最初版本的各项规格指标。

或许，iPad是消费电子史上最伟大的一次变革，也是苹果曾生产过的产品中最具跨越性的一款产品。

iPad mini/iPad Pro

到2011年4月苹果公司停止生产初代iPad的时候，iPad的总销量已经超过1500万台。这不仅超过了iPhone第一年的销量，而且超过了所有其他平板电脑销量的总和。与此同时，在应用商店里也有65000个经过优化的iPad应用程序。当然，现在我们都知道了，这还仅仅只是一个开始。

现在，我们有了iPad mini，可以放进你的背袋里。也有了iPad Pro，搭配上苹果笔和智能键盘，对许多人来说已经可以用于取代笔记本电脑了。

不过，对苹果和iPad来说，最关键的还是iPad的故事和对故事的讲述方式。只有技术是不够的，苹果深知这一点。有了iPad，人们可以在传统电脑无法企及的地方完成令人惊叹的事情。

通过iPad的故事，让我们拭目以待，看看未来八年里还会有哪些变革性的电子产品出现。