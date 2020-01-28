内容字号：默认大号超大号

段落设置：取消段首缩进段首缩进

字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体

业界资讯软件之家
Win10之家WP之家
iPhone之家iPad之家
安卓之家数码之家
评测中心智能设备
精准搜索请尝试：精确搜索
首页>软件之家>软件快报

Linux 5.5正式发布

2020/1/28 9:14:53来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：微尘评论：

此前Linus Torvalds曾在Linux 5.5-rc7发布的声明中指出，他可能在下周最终发布5.5稳定版。目前，按照其计划，稳定的Linux 5.5 版本已完成发布。

Torvalds在发布公告中指出，尽管本周的补丁程序有所增加，并且由于圣诞节和新年假期前后的停机时间，人们担心Linux 5.5周期可能会延长，但其还是选择了按时发布5.5 kernel，而不是选择额外的发布候选版本。

Linux 5.5带来了许多变化，其中包括有：对Raspberry Pi 4的支持，AMD Navi GPU超频，对新的和即将推出的英特尔平台的支持，默认情况下启用5级分页，比当前用户空间实用程序方便且更好的NVMe驱动器温度驱动器，支持Chromebook语音唤醒，用于内核内单元测试的KUnit等。

而这也意味着，Linux 5.6合并窗口将紧接着打开。Linux 5.6看起来将是一个引人注目的版本，其变化包括添加WireGuard，最初的 USB4支持，网络改进，许多新的硬件功能以及其他更多功能。Linux 5.6应该在四月份发布，但是这对于Ubuntu 20.04 LTS来说却太接近了，因此即将发布的Ubuntu Linux版本几乎可以肯定是基于5.5内核的。

分享：
下载IT之家APP，分享赚金币换豪礼

软媒旗下网站IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家

软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用

关于IT之家|关于软媒|联系我们|加入软媒|WAP版|网站地图|Archiver|刺客团队

IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。

Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.

软媒公司版权所有    