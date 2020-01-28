Linux 5.5正式发布

此前Linus Torvalds曾在Linux 5.5-rc7发布的声明中指出，他可能在下周最终发布5.5稳定版。目前，按照其计划，稳定的Linux 5.5 版本已完成发布。

Torvalds在发布公告中指出，尽管本周的补丁程序有所增加，并且由于圣诞节和新年假期前后的停机时间，人们担心Linux 5.5周期可能会延长，但其还是选择了按时发布5.5 kernel，而不是选择额外的发布候选版本。

Linux 5.5带来了许多变化，其中包括有：对Raspberry Pi 4的支持，AMD Navi GPU超频，对新的和即将推出的英特尔平台的支持，默认情况下启用5级分页，比当前用户空间实用程序方便且更好的NVMe驱动器温度驱动器，支持Chromebook语音唤醒，用于内核内单元测试的KUnit等。

而这也意味着，Linux 5.6合并窗口将紧接着打开。Linux 5.6看起来将是一个引人注目的版本，其变化包括添加WireGuard，最初的 USB4支持，网络改进，许多新的硬件功能以及其他更多功能。Linux 5.6应该在四月份发布，但是这对于Ubuntu 20.04 LTS来说却太接近了，因此即将发布的Ubuntu Linux版本几乎可以肯定是基于5.5内核的。