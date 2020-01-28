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尴尬！微软修复0day漏洞可能破坏其他Windows功能

2020/1/28 9:50:44来源：开源中国作者：白开水不加糖责编：微尘评论：

此前，微软曾警告Windows用户注意来自IE浏览器中的 0day攻击。然而现如今，其在修复0day漏洞时却发现，在Windows中修复Internet Explorer zero-day，则可能会导致操作系统中出现其他问题。

微软早已确认了0day 问题会影响所有受支持的Windows版本中的Internet Explorer，并解释说全面修复仍在进行中。与此同时，该公司为受影响的用户提供了一种变通方法来保护其设备，实质上就是指示他们限制对JScript.dll的访问。

但是，这种缓解措施却会破坏Windows的打印，并且撤消变通办法几乎是还原操作系统此功能的唯一方法。据转向 reddit 讨论此错误的用户发现，不论制造品牌是什么，所有打印机都受到了影响。

事实上，在最初的通报中，微软方面有警告说，如果应用缓解措施，某些Windows功能可能会受到影响，因此它建议解决方法“如果有迹象表明您处于较高风险中，则应启用”。

微软称，“执行这些步骤可能会导致依赖jscript.dll的组件或功能的减少。例如，根据环境的不同，可能会包括利用代理自动配置脚本（PAC脚本）的客户端配置。这些功能和其他功能都可能会受到影响”。

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关键词：微软0dayWindows 10

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