疫情笼罩下的武汉：焦虑、感动、驰援交织

连日的阴雨天一直笼罩在武汉这座城市，雨水冲刷不掉的是这座城市里弥漫着的焦虑、紧张的气息。

自从新型冠状病毒疫情爆发以来，武汉作为中心传染源城市，遭受到了前所未有的挑战。一方面是病毒扩散之快，对病毒的认识之陌生，另一方面是摇摆的人性在遇到强大外力时所展现出来的神性光辉和内心阴暗的两极。

在武汉，他们迎来了第一个特殊的节日，一个原本讲述着团圆的节日。

武汉人的春节

农历三十，是每个家庭一年里最紧密的一天。在外的游子归家，住在不同地方的亲戚都要围坐在一张桌子前，在觥筹交错间，彼此祝愿着新的一年会更好。

但今年的年夜饭，对于武汉人来说，可能不再是熟悉的热气腾腾、热闹非凡的团圆饭，更多的是一桶泡面、一碗饺子。

在疫情持续爆发升级的第四天，这座拥有着1100万常住人口的新一线城市宣布“封城”，众多从外地来武汉工作的人一夜之间“被迫”留在了武汉的出租屋里。

在教育机构工作的贺爽在武汉汉阳租着一套不到40平米的房子，原本打算1月23日回老家荆门，但是没想到一觉醒来，社交平台里铺天盖地的是“封城”的消息。凌晨2点公布的信息，10点正式封城，她看着自己10点30分的火车票，下定决心退票，留在武汉过年。

这个决定让她毫无防备的留在这座熟悉但是又陌生的城市里。“周边的商店大多数都关门了，之前没想到会封城，没有囤任何东西，在武汉也没有一个亲戚可以投奔。”

（武汉街头商店都已关门）

在贺爽租的出租屋里，没有厨房，连一口锅都没有，平时用惯了外卖平台的她，在春节和肺炎特殊时期里，只能吃零食和泡面度过。

“当然会想家，但不回家就是给遏制疫情做贡献了。”这大概是每个选择留在武汉过年的人最真实的心声。

在封城前，也有很多人主动选择不回家乡过年，异乡过春节、自我隔离也许会成为他们日后最特殊的一个回忆。

在今年之前，肖晓的每个春节都是和家人一起度过，作为独生子女，她很难想象会有过年不回家的这一天。

在疫情爆发最开始的那几天，肖晓便决定和父母商量不回家过年。一直在武汉工作并在1月份内因为出差连续去过几次车站和机场，肖晓知道，自己也许会携带病毒。

“面对这样的灾难，作为普通人，我帮不了什么忙，自我隔离就是给大家减少麻烦了。”年三十晚上，肖晓给自己下了一碗饺子，她希望新的一年“更岁交子、团圆福禄”。

而对于武汉本地人来说，这个春节更不同寻常。“我们家取消了所有家庭聚会，原本十几个人的年夜饭，今年就每个小家庭各自在家吃。”

郭涵从小生活在武汉，家人喜欢热闹，每年都在一起过年，家群里也总是喜欢发红包助兴。

但今年她的家群里更多的是“关于N95口罩正确佩戴方式”、“居家治疗攻略，疑似感染新冠病毒如何自救”、“求助！武汉医院物资紧缺”等等诸如此类的信息。

每天新增的病例、日益吃紧的医疗资源，崩溃的医护人员、封城后公共交通停运甚至禁行机动车……在真真假假的消息中，一向乐观的郭涵也难免开始紧张了起来。

“每天打开豆瓣、微博、朋友圈、知乎，铺天盖地的全是负面的消息，有一些官方辟谣了，有一些没有，我每天都在不停刷不停刷。”暴露在这样残酷的信息流之下，郭涵觉得自己成瘾似的希望获取更多信息，“我以为这样会更接近真实，但现在发现这样更接近崩溃。”

防护病毒以外，防护自己的心理状态也是郭涵一家需要共同面对的。

除了郭涵、肖晓、贺爽，在武汉还有数以千万计的普通人没办法像往常一样过一个热闹的“中国年”。

疫情中的感动

1月26日、农历初二、武汉宣布“封城”的第四天，曾经人潮涌动的光谷世界城空无一人，见证了武汉百年兴衰的商业老街江汉路步行街空空荡荡，以往车水马龙的长江二桥桥面冷冷清清......除了偶尔来往的物资运输车、救护车，武汉渐渐成为一座“空城”。

新型冠状病毒肺炎疫情的笼罩下，人人自危，害怕、紧张、焦虑、忐忑......大量负面情绪盘桓城市每一个人心间，但仍有一批人在恐惧时依然勇敢，灾难面前逆流而上，让人既佩服又感动。

封城的当天晚上，一位汉口二七路的的士司机拨通了湖北经视的电话，讲述了他当晚运送一位护士去金银潭医院的故事。

当天晚间，的士司机在路边接到一位年轻女生，独自一人前往武汉金银潭医院。交流间，的哥得知女孩是一名护士，主动请缨到集中诊治新型冠状肺炎患者的金银潭医院救护前线。

行程中，护士的手机一直响个不停，刚接完一个下一个又打进来，家人担心，母亲恳请她不要去，护士的态度非常坚决，说“没事、没事，自己报名去的，你们放心”，义无反顾要上岗。

的哥说着说着就哭了，他哽咽地说：“不知道她的名字，希望她和其他医护人员一样，保佑大武汉的安全，也希望她保护好自己。武汉现在是非常关键的时候，需要这种正能量给广大市民打气，疾病可以战胜，加油、加油。”

像这样的故事不断地发生在荆楚大地，有怀孕5个月的护士回到一线继续与疫情战斗，有不惧感染的记者探访各大医院还原真相、肃清谣言，有社区基层工作人员主动担起责任，为楼道消毒、为家家户户量体温......

还有更多国家和社会的力量在加入这场与疫情的战争中，农民工老李是武汉火神山医院项目的基层民工之一，他在工地没有熟人，听说医院急需施工人员后就在第一时间打的到工地现场报名入职。

现在仅用三天时间，在老李和他工友们共同的努力下，武汉火神山医院的第一间病房已然建成，离正式投入使用越来越近。第二间患者集中诊治医院雷神山医院的建设也已启动，当两件医院正式交付后，可位武汉提供超2000个床位，能有效抑制疫情的继续传播和交叉感染。

武汉创企在行动

“各位老铁，不用微信和电话给我拜年了，太浪费时间了。信息已经爆炸，心领了，来不及解释......”

大年初一晚上十一点，创业者张豪在朋友圈发了一条与众不同的消息，谢绝了所有人的新年问候。同时还补充，“无关武汉物资和救援的相关事宜也不要，感谢!”

原来，过去几天张豪与武汉另外两位创业者江登临、张帆成立了名为“武汉精神”的行动小组，自费筹集医用口罩、消毒水等物资，免费派发给武汉市民，以解燃眉之急。

张豪解释，这几天实在太忙了，联系厂家、对接车队、分发口罩......每个环节都是连轴转，几乎没有空闲的时间，年夜饭都是用泡面和可乐果腹，更没有时间一一回复大家的新年祝福，甚至这些消息在某些时候对公益工作造成了打扰，才通过朋友圈谢绝。

从21号开始，张豪三人就意识到口罩的紧缺，希望“做点什么”的他们主动捐款出力，联系厂家购买了一批批口罩，并主动与地区卫健部门、武商量贩集团合作，在武汉不同区域设立开放领取点。当天近百个救援电话打给江登临，希望得到帮助，江登临请他们带好单位证明和个人身份证前来，每人可领取2到10个口罩。

截至目前，他们的团队免费发放了超过100万只口罩，现在又连夜联系消毒水等物品，准备购买后送给医院和市民。张豪说，并非只有我们三个在前线，随着了解情况的人逐渐增多，越来越多人打电话联系我们希望给予帮助和支持，有人捐款、有人出力，目前已有超过100位朋友和陌生人通过“武汉精神”将爱心献出去。

他说，“去做一件有意义的事，所有人都会帮助你。”

劳保供应链数字化服务平台找劳保网在知道疫情的第一时间便开始调配全国劳保资源，据猎云网了解，在除夕之前，找劳保网已经调集并发放100万只N95口罩，使用机构包括疾控中心、公安局、医院、铁路。

找劳保网合伙人&COO刘希这段时间一直在调拨物资、支援医院。“据我了解到的一些医院，防护设备非常紧张，有些科室只有一套防护服，大家轮换穿，谁进病房谁用，口罩医生一天也只有一个。”

作为劳保行业内的人，刘希明白，防护设备匮乏这是疫情爆发后一定会面临的问题。“一方面，年底大家都在清库存，不补货，库存少；另一方面，大多生产商、经销商春节放假，无法开库和生产；并且即使我们从各地调配物资，遇到春运，交通紧张，很多货源没有办法及时输送到武汉。”

但刘希也表示：“只要撑过这段时间，开年之后，全国每个月有40亿只口罩生产力，一定可以满足武汉的防护需求。”

除了一线的医护人员、社会机构以外，众多在武汉成长起来的本土创企也一同奋斗在前线。

1月24日，汽车消费领域公司木仓科技正式宣布捐赠500万元，用于武汉市新型冠状病毒感染肺炎疫情的防控工作。这是武汉疫情发生后首家宣布捐赠现金，支援疫情防控的本土企业。

第二日，武汉互联网龙头企业斗鱼直播向湖北省慈善总会捐款1000万人民币，将专门用于新型冠状病毒疫情的防治。除此之外，小米、猿辅导、字节跳动等一大批武汉本土企业或在武汉建立了第二总部的互联网企业也先后以捐款、捐物资的形式第一时间给予武汉以支援，其中不少创业者更是亲赴一线，力所能及地为克制疫情提供力量，戮力同心，共克时艰。

后记

从新石器时代起，人类便在武汉这片土地生活。春秋战国以来，武汉一直是中国南方的军事和商业重镇，清末，汉口开埠和洋务运动开启了武汉现代化进程，拥有着8000年历史的武汉如今在一场传染性疾病面前显得脆弱而又坚强。

历史的严冬不会忘记这座城市，宏大的叙事之外，我们也不会忘记这座城市里的人们依然在努力对抗，无私奉献。