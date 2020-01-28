用友定向捐款1000万元，资助参与抗击疫情的医护人员

1月28日上午消息，用友公司在其公众号宣布，定向捐款1000万元，用于资助参与湖北疫区肺炎患者救治的医护人员。

用友公司表示，武汉新型冠状病毒肺炎疫情牵动着全国人民的心。助力疫情的防控和救治，用友公司决定通过用友基金会定向捐款1000 万元人民币，用于资助参与湖北疫区肺炎患者救治的医务人员。同时，用友公司启动了“ 友云采“ 抗击肺炎专项采购供应云服务，为医护用品供应商和医疗机构之间建立供应服务平台，以科技助力解决疫区医护用品的供应与管理问题。