用友定向捐款1000万元，资助参与抗击疫情的医护人员

内容字号：默认大号超大号
段落设置：取消段首缩进段首缩进
字体设置：切换到微软雅黑切换到宋体
1月28日上午消息，用友公司在其公众号宣布，定向捐款1000万元，用于资助参与湖北疫区肺炎患者救治的医护人员。
用友公司表示，武汉新型冠状病毒肺炎疫情牵动着全国人民的心。助力疫情的防控和救治，用友公司决定通过用友基金会定向捐款1000 万元人民币，用于资助参与湖北疫区肺炎患者救治的医务人员。同时，用友公司启动了“ 友云采“ 抗击肺炎专项采购供应云服务，为医护用品供应商和医疗机构之间建立供应服务平台，以科技助力解决疫区医护用品的供应与管理问题。
软媒旗下网站：IT之家|辣品 - 超值导购，优惠券|IT圈（Win10/WP8.1/Win7论坛）|6655网址之家|Win10之家|Win8之家|Win7之家|Vista之家
软媒旗下软件：魔方|旗鱼浏览器（极速内核）|云日历|酷点桌面|闪游浏览器（IE内核）|Win7优化大师|Win8优化大师|Win10优化大师|软媒手机APP应用
IT之家，软媒旗下科技门户网站 - 爱科技，爱这里。
Copyright (C)RuanMei.com, All Rights Reserved.
软媒公司版权所有