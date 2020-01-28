美三大社交巨头在行动：打击新型冠状病毒虚假网络信息

新型冠状病毒肺炎在全球范围内的传播，促使谷歌、脸书和推特快速行动起来，阻止有关疫情的虚假信息在互联网上传播。

医护人员在接诊新型冠状病毒肺炎疑似病例

长期以来，这三大硅谷巨头一直在打压危险的虚假健康信息，其中包括帖子、照片和视频，这些虚假信息甚至吓得许多人不敢接种急需的疫苗。



脸书及其同行已经在尝试反击网上出现的阴谋论，其中包括美国政府官员秘密制造了病毒并获得相关专利。部分虚假信息都在脸书群中传播——研究人员难以实时追踪。

截至星期一，一则“牛至草被证明对治疗新型冠状病毒有效”的帖子在多个群中被分享至少2000次。这个帖子的内容是10年前的，最初来自一家恶意的健康网站，科学家已经辟谣：牛至草对于冠状病毒没有疗效。

脸书星期一表示，最近数日，7家机构与它合作进行了9次核查，发现大量有关新型冠状病毒的说法是错误的，其中包括兜售虚假疗法的帖子。脸书表示，它已经对内容不准确的帖子做了标注，并下调了它们在用户信息流中的排名。

星期一，推特开始将搜索与新型冠状病毒相关话题的美国用户引导到美国疾病防控中心。谷歌旗下Youtube表示，它的算法将给予可靠信息来源更高的优先级，但是，许多视频——包括一段播放量超过43万次的视频——包含有关新型冠状病毒起源和传播途径的可疑信息。

出于不满、恐惧或不理解，社交网络用户会实时地分享和强化虚假信息，在公共卫生危机事件中给医生和政府官员造成不必要的麻烦。

斯坦福互联网观察机构研究经理蕾妮·迪里斯塔（Renee DiResta）说，“由于人们会在网上搜索更多信息，虚假信息会误导公众，在社交网络上迅速传播开来。因此，平台肯定应当对信息进行核查，利用算法降低虚假信息的排名。这种内容核查并不鲜见，每当有公共危机事件出现，这种事实核查都是必要的。”

为了阻止有关新型冠状病毒的虚假信息，脸书、谷歌和推特还负起了网络门卫的责任。一方面，它们和其他科技巨头声称不会充当脸书CEO马克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)所谓的“真理仲裁者”，决定用户在网络上发布内容的命运；另一方面，它们也意识到，完全自由的言论也会带来巨大风险，尤其是健康和医疗相关言论，人们发布的帖子、照片和视频，会影响到患者有关获得必要医疗的想法和决定。

一般而言，三家公司制定有明确的与健康相关帖子的政策，目的是确保数字世界的讨论，不会给用户的现实生活造成危害，但在监管机构和医疗专业人士看来，这些用户最多的硅谷服务，在这两者之间并没有达到完美的平衡。例如，在被批数个月后，脸书才对错误地声称疫苗和自闭症存在关联的内容作出反应，许多宣扬“自然”疗法的群，仍然活跃在脸书平台上，不过，脸书会对加入这类群的用户发出警告。

对于充斥有大量反对疫苗的视频，谷歌去年优化了YouTube算法，使得许多有害的内容不会出现在搜索结果中，推特采取了相似措施，向搜索有关反疫苗话题的用户推荐更靠谱的结果。但这些平台上仍然存在大量危险的虚假信息，遭到美国医疗领域官员的批评，他们认为社交媒体仍然是一个安全隐患。

专家指出，重大疾病爆发事件仍然是更多有害虚假信息的滋生地。威斯康星医学院的研究人员称，约4年前，有关寨卡病毒的虚假信息，远远超过了权威信息。新型冠状病毒的传播，使得他们在2016年的发现，给脸书、谷歌和推特提出了新的挑战。

舒思深研究中心科技和社会变化研究项目总监琼·多诺万（Joan Donovan）表示，“我们掌握的信息较少，科学家一直在研究这种病毒，有关它传播的具体途径尚不明确。”

网络充斥阴谋论信息

脸书、谷歌和推特打击有关新型冠状病毒的虚假网络信息

随着确诊病例的增加，周末脸书和推特上出现了大量阅读量很大的阴谋论帖子，声称美国和其他国家政府之前获得了新型冠状病毒的专利。一条推文称新型冠状病毒是一种“流行病”——现在又声称它已经获得专利，截至星期一这条推文在推特上被分享约5000次。

脸书的第三方真相核查合作伙伴把这些说法标注为虚假内容，称研究人员对其他以前发现病毒的基因序列申请了专利。但是，有数千名成员的私密脸书群——围绕“自然疗法”等话题组建——对这类虚假内容的出现起到了推波助澜的作用。

对脸书平台进行搜索显示，数以千计的用户，加入了新创建的旨在交换有关新型冠状病毒肺炎疫情内幕消息的群。这可能成为虚假信息传播的温床，研究人员称，打击这样的虚假信息难度相当高。

逾1100名脸书用户，加入了“冠状病毒预警观察”群，该群的用户相互分享有关这种病毒传播的小道消息——有的甚至称这一病毒的目的是“减少人口”，以及在哪里购买口罩和其他医用装备的链接。与所有群一样，该群用户的帖子、照片和视频也会推送到所有成员的消息流中。

脸书发言人安迪·斯通（Andy Stone）在一份声明中说，“情况瞬息万变，我们将继续与全球和地区性医疗机构合作，寻求它们的支持和协助。”

仍然有其他人利用与新型冠状病毒有关的群，兜售牛至草或胶质银能够治疗这类疾病的虚假信息。部分帖子包含指向一段11分钟YouTube视频的链接——视频播放量超过2万次，错误地声称新型冠状病毒肺病在中国造成“18万人死亡”。

YouTube发言人法萨德·萨德洛（Farshad Shadloo）表示，公司“在进行大量调研，以提高权威内容的曝光，减少虚假信息的传播”，确保搜索新闻的用户可以首先看到权威的搜索结果。YouTube拒绝披露它是否针对与新型冠状病毒相关的视频采取了其他措施的细节。

在推特上，部分有大量粉丝的用户分享未经证实的说法：新型冠状病毒传染给人的原因是中国人的饮食习惯。推文和视频——许多内容在推特上被分享了数千次——涉嫌对中国人进行种族歧视，科学家尚未搞清楚新型冠状病毒的起源。

推特发言人卡蒂·罗斯保罗（Katie Rosborough）说，公司有政策，禁止用户联手误导其他用户。她说，公司将把一项功能部署在亚太地区，“当用户搜索一个话题时，他首先会看到恰当机构提供的权威医疗信息”。