网传感染病例在10万例左右？卫健委权威专家否认

IT之家1月28日消息 国家卫健委今日召开新闻发布会介绍派出医疗队支援武汉抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情有关情况。

发布会上有记者向专家组就有关数据准确性提问。国家医疗专家组成员、北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺表示，从目前报告数据讲头一次听说10万这个数字，数据每天都在实时更新并会如实向全球和全国公开。至于潜伏期传染性的问题，对于这个新型冠状病毒肺炎还有待深入了解。但从一般呼吸道传染病规律来讲，潜伏期在末期病人快发病时，这时他可能具有一定传染力。

根据最新数据显示，1月27日0-24时，30个省（区、市）报告新增确诊病例1771例，新增重症病例515例，新增死亡病例26例（湖北省24例、北京市1例、海南省1例），新增治愈出院病例9例，新增疑似病例2077例。

截至1月27日24时，国家卫生健康委收到30个省（区、市）累计报告确诊病例4515例，现有重症病例976例，累计死亡病例106例，累计治愈出院60例。现有疑似病例6973例。

目前累计追踪到密切接触者47833人，当日解除医学观察914人，现有44132人正在接受医学观察。累计收到港澳台地区通报确诊病例：香港特别行政区8例，澳门特别行政区7例，台湾地区5例。