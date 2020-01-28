《柳叶刀》：首例患者无海鲜市场暴露史，新冠病毒存在其他疫源地

确诊的新型病毒病例以惊人的速度在全球范围内激增，截止到发稿日，根据国家卫健委的统计，1月27日0-24时，30个省（区、市）报告新增确诊病例1771例，新增重症病例515例，新增死亡病例26例（湖北省24例、北京市1例、海南省1例），新增治愈出院病例9例，新增疑似病例2077例。累计报告确诊病例4515例，现有重症病例976例，累计死亡病例106例，累计治愈出院60例。现有疑似病例6973例。

迄今为止，所有人的目光都集中在武汉华南海鲜市场上，并将海鲜市场作为爆发的起源。但是，周五在《柳叶刀》上发表的第一批临床病例的描述提出了另一种可能性。

该论文由来自不同机构的一批国内研究者撰写，论文中详细描述了首批41例已确诊感染2019年新型冠状病毒（2019-nCoV）的住院患者的信息。

论文中发布的一张图表显示，前四名感染者中，三人都没有华南海鲜市场暴露史。其中，首例感染患者2019-nCoV的发病日期为2019年12月1日，没有证据表明其与海鲜市场有联系。论文进一步指出：“在首个患者和后续患者间没有发现流行病理学联系。”

论文的数据还显示，总共41宗案件中有13宗与海鲜市场无关。

乔治敦大学（Georgetown University）传染病专家丹尼尔·露西（Daniel Lucey）在接受《科学》杂志采访时就此表示：“这是一个很庞大的数字了。”

确诊的2019-nCoV感染患者的发病日期和年龄分布

此前，中国卫生局和世界卫生组织的报告中称，首例患者于2019年12月8日开始出现症状，同时这些报告只是说“大多数”病例与1月1日关闭的海鲜市场有关。

露西告诉《科学》杂志，如果新数据准确，那么首次感染一定是在2019年11月发生的，当然不排除更早感染的情况，因为在感染和表现出明显临床症状之间有一段潜伏期。如果是这样，该病毒可能早在武汉乃至其他地区悄无声息地传播着，只是12月下旬在华南海鲜市场集中爆发。

露西向《科学》杂志很肯定地表示：“病毒早在爆发前就已经进入了海鲜市场。”

露西还称，《柳叶刀》的论文数据也对中国提供的初始信息的准确性提出了疑问。疫情爆发初期，主要的官方公共信息来源是武汉市卫生委员会。它在1月11日的通知中才将41例患者确定为唯一确诊病例，并且这个数字一直保持到1月18日，通知中没有说明海鲜市场是来源，只是大多数病例都与市场有关，但他们一再指出，没有人与人传播的证据。

论文数据显示，初期多名患者无华南海鲜市场暴露史。论文第一作者、武汉市金银潭医院副院长黄朝林在接受《财新》记者采访时表示：“从现在整个发病情况来看，海鲜市场已经不是唯一的暴露源。（新型冠状病毒起源）是多源性。”

武汉市卫生委员会指出，10日的诊断测试中确诊了41名病例，也已经清楚了每个人的患病史，“中国必须意识到，武汉华南海鲜市场并非此次疫情的起源地。”Lucey告诉《科学内幕（Science Speaks）》。

斯克里普斯研究所的进化生物学家克里斯蒂安·安德森（Kristian Andersen）分析了2019-nCoV的序列，尝试阐明病毒的起源。他说，《柳叶刀》论文中指出的首个确诊病例是12月1日，这是“一个有趣的花絮（an interesting tidbit）” 。

“有人在海鲜市场外被感染，然后再将病毒带入了海鲜市场，这是我们认为预测模型与当前数据仍然一致的三种可能性之一，”他说，“根据我们目前的数据和知识，这完全是合理的。”

另外两种情况是，病毒由一组或单个被感染动物带入海鲜市场。

安德森于1月25日在病毒学研究网站上发布了他对2019-nCoV的27个可用基因组的分析，分析表明，病毒在2019年10月1日拥有“最新的共同祖先”（即共同的来源）。

这些数据强烈暗示由单点引入人类，以及随后持续的人与人传播。这种引入很可能是通过单个感染动物或一小群感染动物直接进入单个人类个体或一小群人类个体的引起，不过随后的所有病例都是人与人之间传播，没有进一步的人畜传播的证据。

《柳叶刀》论文通讯作者、肺科专家、首都医科大学曹斌在写给Science Insider的电子邮件中写道，他和他的合著者“赞赏露西的批评”。

“现在看来，海鲜市场并不是该病毒的唯一来源，但是说实话，我们仍然不知道该病毒从何而来。”曹斌写道。

露西指出，导致中东呼吸系统综合症的冠状病毒是2012年6月在沙特阿拉伯的一名患者身上发现的，尽管后来的研究可以追溯到早些时候约旦医院在2012年4月莫名爆发的肺炎，来自两个在约旦已死亡患者的存储样本证实他们已经感染了该病毒。他建议，对人和动物（包括来自其他动物市场的供应商）在中国的血液样本进行回顾性分析，可能会清楚地显示出2019-nCoV的起源。他说：“噪声中可能有清晰的信号。”