安卓将拥有“隔空投送”功能，暂命名为 Nearby Sharing

苹果为 iOS，iPadOS和 macOS打造的“AirDrop（隔空投送）”功能极大地提升了苹果生态系统内设备的传输效率，因为它使在Apple设备之间传输文件的任务变得轻而易举且高效迅速，从而无需依赖任何第三方解决方案。AirDrop功能甚至成为了这一类应用（文件共享解决方案）的代名词。

在这一方面，Android毫无疑问是落后了，因为这个开源系统尚未提供类似AirDrop功能的系统级实现，用户必须依赖第三方解决方案来完成本地文件传输任务。尽管曾经诞生过利用NFC技术以实现类似功能的Android Beam，但该功能并未得到充分利用和推广，最终被弃用。

近日外媒报道谷歌正在为Android开发类似AirDrop的功能。报道指出，这项功能暂被命名为Nearby Sharing。根据XDA曝光的信息，Nearby Sharing将集成在下一代Android系统中。

XDA称目前Nearby Sharing还有可能会有所调整，现阶段使用体验并不算完美，仍有可能会出现错误，例如XDA展示的视频中出现无法在图像查看器中打开接收到的图片的情况。不过实测表明，通过Wi-Fi完成点对点连接之后，Nearby Sharing实际传输速度比传统蓝牙传输更快。

谷歌预计在今年举行的I/O大会上公布这项功能，当然也有可能会提前放出Nearby Sharing。

值得注意的是，三星可能会在Galaxy S20系列上加入名为Quick Share的分享功能。OPPO、vivo、小米等国内手机厂商也已经合作推动不同品牌使用统一协议，以在自家的 Android手机上实现快速分享功能。当然，谷歌打造的系统级Nearing Sharing功能在Android设备上更具通用性，因此可能会更胜一筹。不过本地化和UX方面，国内手机厂商更懂用户的需求，我们不妨拭目以待吧。