小米有品补货医用外科口罩，湖北地区用户花 1 分钱可领取

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IT之家1月28日消息 小米有品官宣今天下午将补货数万只医用外科口罩，将于1月28日（今天）16时正式开售。每包口罩价格为39.9元，每包包含20片口罩，均有独立包装。
另外，小米有品还表示，湖北地区用户花1分钱就可以领取1包口罩；其他地区可以正常购买并发货，物流方面由有品自配送，预计今明两天发货完毕。因货源紧张，每名用户限购1件，数量有限售完即止。
值得注意的是，小米有品提示称，由于配送限制，商品或不能保证及时送达，需要用户耐心等候。
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