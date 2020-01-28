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通用汽车将投资22亿美元，生产电动卡车和SUV

2020/1/28 14:35:17来源：网易科技作者：天门山责编：微尘评论：

据国外媒体报道，美国第一大汽车制造商通用汽车公司当地时间周一表示，将在其底特律-哈姆特兰克（Detroit-Hamtramck）组装厂投资22亿美元，生产电动卡车和运动型多功能乘用车(SUV)。媒体称，这一举措将创造2200个就业机会。

通用汽车公司表示，第一款电动卡车将是一辆皮卡，生产将于明年年底开始，其后生产的产品将是取名为Cruise Origin的一款自动驾驶汽车。

该公司上周发布了一款无人驾驶汽车的原型车。据媒体报道称，当地时间1月21日晚，通用汽车公司旗下自动驾驶子公司Cruise在旧金山发布了无人驾驶汽车的原型车Cruise Origin。

Cruise公司首席执行官丹·阿曼（Dan Ammann）表示，Cruise Origin将用于旗下自动驾驶共享汽车车队，可24小时提供服务，支持夜间驾驶。

路透社去年曾报道称，通用汽车公司计划从2021年底开始，在该工厂生产全新的高档电动汽车系列，可能会重振其悍马品牌。该公司曾表示，它将在未来四年内向其在美国的工厂投资77亿美元。

通用汽车位于底特律-哈姆特兰克的这一工厂，目前有一条运营生产线，生产凯迪拉克CT6和雪佛兰Impala轿车。

到今年2月底，该工厂将停工几个月时间，届时该工厂将开始翻建，以生产电动卡车和SUV。

另外，预计福特汽车公司也将于2021年底，在底特律地区的一个组装厂开始生产高档电动皮卡车。分析师表示，福特汽车和通用汽车两家公司预计到2024年，年电动卡车产量将达到约4万辆。

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