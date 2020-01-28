吉利控股集团捐赠2亿元人民币，支援全国疫情防控工作

IT之家1月28日消息 根据吉利汽车微信公众号的消息，吉利控股集团携手李书福公益基金会，设立2亿元人民币新型肺炎疫情防控专项基金，用于支援湖北、广东、浙江、河南等全国新型肺炎疫情严重地区的疫情防控工作。吉利控股集团同时表示将根据疫情防控需要，适时进一步扩增专项基金的资金规模。

吉利表示，该专项基金将根据全国疫情严重地区的实际需要，购买急需的口罩、消毒液、护目镜、呼吸机等疫情医疗物资；支持疫情地区临时医院的建设；为奋战在抗击疫情一线的医护人员、军人、建设人员、新闻记者和志愿者提供必要的帮助和支持。同时，支持中国疾病预防控制中心等机构研发新型冠状病毒等新病毒的疫苗和治愈药物，以及更长期的社会公共卫生安全信息科普工作。

吉利控股集团还表示，正积极协同旗下海外子公司，充分利用吉利驻全球各地机构的高效、便利优势，在瑞典等国家和地区筹措购买疫情防控急需的医疗物资，对国内疫情严重地区进行支援。首批25万只医用口罩已经从瑞典先行发往国内。

吉利控股集团旗下吉利汽车品牌还将向武汉市新冠肺炎防控指挥部捐赠50辆MPV车型吉利嘉际，用于当地疫情防控部门统一交通运输调配。

吉利控股集团旗下出行服务平台——曹操出行（武汉）也成立了应急防控保障车队，将在司机保护好自身的前提下，为武汉各社区居民提供免费出行服务。曹操出行运营中心和客服部门专项调度小组，将24小时配合疫情防控用车调度。