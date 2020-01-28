比亚迪捐资1000万元，用于支持湖北疫情防控

1月28日下午消息，比亚迪股份有限公司宣布，通过比亚迪慈善基金会向湖北省慈善总会捐赠爱心资金人民币1000万元，用于支持防控新型冠状病毒感染肺炎疫情。

此次捐赠资金主要用于为湖北省采购防疫物资，支持湖北省开展疫情防控工作，帮扶在疫情防控一线的医护人员，以及用于疫区学校的防治保障、因疫情影响的贫困学生家庭资助等。

比亚迪方面表示，“值此关键时刻，比亚迪向奋战在疫情防控第一线的医护人员和各方力量致以崇高敬意！比亚迪将尽企业所能，为打赢这场疫情防控阻击战贡献力量！”