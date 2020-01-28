新冠状病毒怕冷or怕热？晒太阳能杀死病毒吗？同济专家解疑

1月28日消息 低温冻死病毒、蒸桑拿热死病毒、气温回暖病毒渐渐消失......种种关于病毒和温度的说法大相径庭，却都被广泛传播。新型冠状病毒对温度的耐受程度到底如何？在家呆了这么久，能不能趁着难得的好天气下楼遛个弯，太阳出来放晴了，适不适合进行户外活动呢？同济医院感染科副主任医师马科为你解答。

1.目前研究证据表明，新型冠状病毒更怕热还是更怕冷？

冠状病毒对热较为敏感，病毒在4℃合适维持液中为中等稳定，-60℃可保存数年，但随着温度的升高，病毒的抵抗力下降，但必须达到一定温度且超过相应的时间才能灭活病毒。

2.环境温度是否影响此病毒传染性？在不同地区（如东北和海南）的传播是否有区别？温度升高，病毒的传染性会下降吗？

在室温条件下在不同体液、甚至物体表面均可存活2-10天不等。温度主要影响病毒的生存时间，不会影响其传染能力。

因为冠状病毒可以通过呼吸道气溶胶传染，所以通过各种方式灭活病毒和采取多方位的防护措施可最大限度减少被传染的可能。

3.高温多少度、持续多长时间才对病毒有杀灭作用？高温环境消毒？开空调暖气是否有作用？

病毒对热敏感，当达到56℃的温度30分钟可有效灭活病毒。但平时用空调制热升高环境温度不可能达到灭活病毒的效果，暖气温度也达不到杀灭病毒的效果。

4.除了怕热，病毒还怕什么？（消毒液、乙醇、含氯消毒剂等，正确使用方式）

除了高温消灭病毒之外，乙醚、75%乙醇、含氯消毒剂、过氧乙酸和氯仿等脂溶剂均可有效灭活病毒。

空气消毒方法：

1、有人房间每日开窗通风2次，每次30分钟。

2、有紫外灯时，在无人房间每日紫外线灯照射一次，每次1小时以上。

3、环境物体表面和地面的消毒方法：采用1000mg/L含氯消毒剂或含过氧乙酸、过氧化氢纸巾彻底擦拭消毒，每日2次。

专家提醒：一、太阳的照射温度不能达到56度，日照紫外线的强度也达不到紫外灯的强度；二、需要持续时间，56度30分钟，紫外灯照射60分钟。条件要同时满足才行，在外界普通环境这是很难实现的。