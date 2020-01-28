目前41个！北京辟谣平台一网打尽疫情谣言（附真相）

IT之家1月28日消息 据新京报报道，北京辟谣平台持续将疫情谣言一网打尽，逐一粉碎。

据悉，“北京地区网站联合辟谣平台”在北京市网信办和首都互联网协会指导下，是由千龙·中国首都网联合搜狗、新浪微博、搜狐、网易、百度等6家网站共同发起的，于2013年08月01日正式上线。

谣言一：武汉爆发的神秘疾病已被证实为新型SARS病毒

真相：引起疾病的病原体确定为一种新型冠状病毒，不是SARS病毒，也不是MERS病毒。

谣言二：新型冠状病毒基因序列与SARS相似度达80%

真相：病毒的基因相似不等于致病能力相似。此外，新型冠状病毒与SARS和MERS分属不同的亚群分支，他们的病毒基因序列差异比较大。

谣言三：SARS病毒没有消失过，一直寄生蝙蝠

真相：近十多年，我国再未发现SARS病例。目前在蝙蝠体内，没有检测发现人SARS冠状病毒。

谣言四：新型冠状病毒是“非典型科罗纳病毒”

真相：网上盛传的“科罗纳病毒”是由冠状病毒的英文名coronavirus音译而来。

谣言五：吃抗生素能预防新型冠状病毒感染

真相：此次肺炎的病原体是病毒，而抗生素针对的是细菌。以“预防”为目的，错误使用抗生素会使耐药性更严重。如果出现相关症状，务必尽快就医。

谣言六：北京公交司机不允许佩戴口罩

真相：据北京公交集团官方微博1月23日消息，针对网传“公交司机不允许佩戴口罩”事件，此报道不属实，纯属谣言。根据北京市做好新型冠状病毒疫情防控工作的部署，北京公交集团高度重视，积极应对，制定了相应的防控措施。目前，在重点防控期间，对在岗职工要求均需佩戴口罩，并保持良好的生活习惯和个人卫生，同时，做好每日车辆消毒、通风工作，为乘客和职工营造安全的乘车环境。

谣言七：感冒戴口罩颜色朝外，没感冒反过来

真相：近日，网上流传“感冒时应将有颜色的一面朝外，没感冒则反过来”的传言。而实际上口罩只有一种正确戴法，即有颜色的一面朝外，白色或浅色的那一面朝内。

谣言八：戴多层口罩才能防住病毒

真相：戴一个口罩已经有点闷，戴上三四个那更是喘不过气来。钟南山院士表示，不一定非要戴N95口罩，普通（外科）口罩也可以阻挡飞沫传播。

谣言九：成都一男子经武汉停留10分钟被感染新型冠状病毒

真相：1月20日晚间，一张就诊病例流传，病例显示一名20岁的男子，坐火车途径武汉时下车停留10分钟，到成都出现咳嗽发热症状。网友将其联想至在武汉发生的新型冠状病毒肺炎。有媒体联系该男子家属，家属表示就是普通的发烧，和武汉肺炎没有关系。

谣言十：出门要佩戴护目镜

真相：实际上，普通人出门不需要佩戴护目镜。

北京大学第一医院呼吸和危重症医学科主任王广发已在微博辟谣，本意是提醒一线工作的临床医生注意眼睛的防护。

谣言十一：吸烟能够预防新型冠状病毒感染

真相：首都医科大学宣武医院胸外科首席专家支修益在接受媒体采访时表示，从科学的角度看，这种说法是没有科学依据的。有的老烟民抽烟时间长，患有慢性气管炎、慢性支气管炎、慢性阻塞性肺疾病，本身就抵抗力较差，得任何疾病的几率都要明显高于非烟民。

谣言十二：支付宝提供了在武汉海鲜市场的支付数据

真相：网上流传一张图片，传言称这是：“大数据找出的、11月份至今在武汉海鲜市场使用过支付宝、微信支付后的人员的去向。”

1月22日中午，支付宝官方微博公开辟谣：“这是网传‘维智科技’的制图，支付宝没有提供过类似信息。涉疫情信息请大家以卫生防疫部门公布为准。”

谣言十三：武汉加油站停止营业

真相：1月23日，中国石化官方微博发布消息称，网传武汉“断油”消息不实，市民不必恐慌，不必提前集中到加油站加油。

谣言十四：北京协和医院一患者出逃

真相：网传一名从湖北武汉回北京的发热患者到协和医院就诊，被诊断为感染新型冠状病毒后从医院逃跑并失联。

对此，北京协和医院官方微博通报称：经过多方调查核实，该患者并未失联。因病例确诊或疑似病例的排除，需要经过多次复核复验。该病例后经北京市CDC复核检验为阴性。

谣言十五：武汉市卫健委某领导感染后逃往上海

真相：网传“武汉市卫健委副主任刘庆香擅离职守到上海和女儿过年，被发现感染新型冠状病毒后，辗转躲避，后被找到并强制隔离”。

1月22日上午，@健康武汉官微发布官方辟谣，消息称，网传关于武汉市卫健委副主任刘庆香同志相关信息严重不实。

据@健康武汉官微22日消息，刘庆香副主任今年55岁，自去年12月底以来，一直坚守在武汉市新型冠状病毒感染的肺炎防控一线；她没有女儿，只有一子在汉工作；她和爱人都不是医生，爱人因患癌症医治无效已于去年在汉去世。网上消息为不实谣言，请广大网友不信谣、不传谣。

谣言十六：湖北主播戴口罩播新闻

真相：1月22日，有网友发现，湖北经视、湖北公共新闻频道的多位主持人、记者在播报中戴上了口罩。有人感叹“电视史上第一次”，还有人表示此举可以为观众提供更好的公共卫生示范。

随后，当事主播在微博辟谣：并非戴口罩播新闻，请大家不要以讹传讹！

谣言十七：飞机将在某地上空播撒消毒水（粉）

真相：近期，不少地区流传一则“中部战区空军会在明日早上开始播撒消毒粉液，请大家不要出门，也不要买外面放的东西，如果买了拿回家，多洗多泡！”的消息。

实际上，各城市版本的“飞机喷洒消毒药水”的消息都是谣言，请大家相互转告，不信谣，不传谣！

谣言十八：吃维C能预防感染新型冠状病毒

真相：“大量的科学研究证实，维生素C并不能降低感冒的发病率。”科信食品与营养信息交流中心科学技术部主任、中国互联网联合辟谣平台专家委员会委员阮光峰说，在预防病毒性流感方面，目前还没有高质量的临床研究证明常规补充维C能起到预防作用。

“此次武汉新型肺炎，是一种新型的冠状病毒，目前我们对它还充满了未知。如果吃维生素C就可以防止感染新型冠状病毒，那么疫情就早会被控制住了。”阮光峰说。

谣言十九：板蓝根+熏醋可以预防新型冠状病毒

真相：1月21日晚，国家卫健委官方微博@健康中国对于喝板蓝根、熏醋可以预防新型冠状病毒的说法辟谣。

在这篇辟谣里，北京市和平里医院呼吸科主任医师张骅表示：“板蓝根适用于治疗风热感冒、病毒性感冒等热性疾病的治疗，有一定的抗病毒效果，但是对新型冠状病毒是不可能有效的。熏醋，所含醋酸本身浓度就很低，根本达不到消毒的效果。”

谣言二十：喝酒能抵抗新型冠状病毒

真相：1月22日，国家卫健委高级别专家组成员、我国著名传染病学专家李兰娟院士在接受采访时表示，新型冠状病毒怕酒精，不耐高温，75%的酒精是能够杀灭这个病毒的。因此，话题#新型冠状病毒怕酒精不耐高温#登上热搜，与之相关的“饮高度酒对抗冠状病毒”的消息也迅速蔓延。对此，李兰娟院士表示，医用酒精擦拭能够用于消毒，但不代表多喝酒能消毒。

河北省新型冠状病毒感染的肺炎救治专家组组长阎锡新也指出，新型冠状病毒确实对酒精是不耐受的，酒精具有不错的消毒作用。但是人喝酒以后，酒精经过胃肠进入到血流当中，经过肝脏代谢排除掉。而新型冠状病毒感染是病毒进入呼吸道，引起气道和肺的病变。“人喝酒以后，酒精在气道里面的含量，远远不足以杀死病毒，所以不存在喝酒来预防或者治疗新型冠状病毒感染的可能性。相反，过量饮酒降低机体抵抗力，容易招致更严重的感染。”阎锡新说。

谣言二十一：服用抗流感药能预防新型冠状病毒感染

真相：中华预防医学会医院感染控制分会吴安华教授认为，目前没有循证医学证据表明抗流感药物如阿比多尔对于新型冠状病毒感染有预防作用，大剂量服用阿比多尔是有副作用的，其不良事件发生率约为6.2%，主要表现为恶心、腹泻、头晕和血清转氨酶增高。特别要注意的是孕妇及哺乳期妇女、严重肾功能不全者，一定要慎用此类药物。

谣言二十二：嚼大蒜瓣可以消灭新型冠状病毒

真相：网上流传一种说法：把大蒜瓣子放嘴咬，咬碎后含一会儿，吐掉，胜过目前所有消灭新型冠状病毒的口腔药物。

“这种说法并没有科学依据。”北京协和医院感染内科主任、教授李太生对此表示。

目前没有任何证据显示吃大蒜能预防新型冠状病毒。如果吃大蒜就能轻松预防，病毒也不会这么猖獗了。

谣言二十三：用淡盐水漱口可以预防新型冠状病毒

真相：网传“钟南山院士建议盐水漱口防病毒”。广州医科大学附属第一医院钟南山院士团队辟谣：盐水漱口有利于清洁口腔和咽喉，对于咽喉炎有帮助。但是新型冠状病毒侵犯的部位在呼吸道，漱口没有办法清洁呼吸道。其次，目前尚无任何研究结果提示盐水对新型冠状病毒有杀灭作用。

谣言二十四：香油滴在鼻孔，可以阻断一切的流感和瘟疫传染

真相：网上流传一说法：每天出门前用棉签蘸点小磨香油，滴进两个鼻孔内，轻捏几下即可，这样就可以阻断一切流感和瘟疫传染。

对此，美国普渡大学农业与生物系食品工程专业博士云无心指出，流感和瘟疫由病毒侵染所致。鼻孔里涂香油既阻止不了它们进入人体，也影响不了它们的复制，对流感和瘟疫起不了什么作用。

实际上，将香油涂抹在鼻腔中，既阻隔不了病毒进入，也影响不了病毒繁衍。

谣言二十五：上海医疗队在武汉只能吃方便面

真相：1月26日下午，上海医疗队正式从武汉金银潭医院的同行手里接管了住有57名病人的两个病区。就在人命关天的火线上，有人却造谣生事，还指名道姓地拉扯上了上海医疗队医师组组长周新教授。

看到这则谣言，准备进病房了解病人情况的周新教授立即做出回应：这是谣传！

谣言二十六：武汉将“断网”，以禁止医务人员分享相关信息

真相：1月24日，网传“武汉将断网，以禁止医务人员分享相关信息”。记者就此采访了湖北省通信管理局和三大运营商，相关权威人士均明确回复，此传言纯属子虚乌有，完全是谣言。相反，目前湖北省通管局和运营商正在进一步强化措施保障通信畅通。

谣言二十七：武汉市红十字会收取捐赠服务费

真相：近日，有网络传言“武汉市红十字会向上海医疗队收取6%—8%捐赠服务费”。记者从中国红十字会了解到，武汉市红十字会只负责接收捐赠物资，具体发放分配，由武汉市卫健委统一根据各医院实际需求调拨安排，运送车辆由各医院自行安排，武汉市红十字会的转运车辆也是通过与武汉市交通委员会协调后，免费运送。武汉市红十字会至今为止的所有工作流程中，均不存在任何收费现象。

谣言二十八：钟南山院士已被传染新型冠状病毒

真相：广州医科大学附属第一医院相关负责人介绍，1月25日早上，钟南山院士就已回到广州医科大学附属第一医院开展工作。

谣言二十九：钟南山院士建议“全中国人民在家隔离两周”

真相：广州医科大学附属第一医院相关负责人表示，钟南山院士从未提出“全中国人民在家隔离两周”的建议。但钟南山院士强调注意防护，早发现、早隔离，尽可能减少传播，减少出现“超级传播者”的概率。重视防护，但也不必恐慌。尽量减少走亲访友，少去人员密集的场所，出门戴口罩，在室内注意通风，勤洗手，多运动，少熬夜。

谣言三十：新型冠状病毒2018年就发现了

真相：新型冠状病毒感染的肺炎疫情发生后，有网友翻出2018年“科学家发现新型冠状病毒”的旧闻，怀疑“是否两年前就已发现如今正在肆虐的新型冠状病毒”。记者27日向中科院求证，该院武汉病毒研究所称2018年报道的“病毒”，与此次引发肺炎疫情的2019-nCov并非“同一种病毒”。

谣言三十一：惠东大岭疑似小孩感染新型肺炎

真相：近日，一些惠东市民的微信群和朋友圈传播一则信息，称大岭街道鱼苗场路段有小孩昏迷，疑似新型冠状病毒感染的肺炎。1月27日，惠东县人民政府大岭街道办事处对该事件发布情况说明称，该消息为谣言。

谣言三十二：桂林一男子因感染新型冠状病毒肺炎坠楼自杀

真相：1月26日，一名男子从桂林市秀峰区红岭路沃顿铂莱酒店坠楼身亡。随即，办案民警拉起警戒线封锁现场。该事件经路人拍照发到网上后，有人称男子是湖北籍人士，为酒店工作人员，因为感染新型冠状病毒肺炎而坠楼自杀，涉事酒店也被封锁，一时网上议论纷纷。1月27日，涉事酒店发声明称，坠楼者感染新型冠状病毒肺炎是谣言。

随后，记者从秀峰区公安分局相关部门了解到，坠楼男子是广西籍，在桂林已经生活了有一段时间，初步排除了刑事案件的可能。网上流传的对酒店进行“查封”是谣言，目前该案件仍在调查中。

谣言三十三：广州公交线路因新型冠状病毒肺炎疫情停运

真相：近日，网传一份关于新型冠状病毒肺炎疫情感染期间公交线路营运安排调整的通告。其中提到：“我市已启动一级响应预案，公园、部分娱乐场所等人员密集区已暂停营业，为响应政府号召控制疫情保障市民生命健康安全，我公司从即日起将对公交线路营运安排作出调整”。并且，通告注明33路、34路、35路、36路等公交线路停运，1路、2路等公交线路发车间隔半小时一班，12路、14路等公交线路发车间隔为1小时一班。记者向有关部门求证得知，这一通告非对广州市公交线路进行调整。相关人士呼吁，市民不信谣，不传谣。

谣言三十四：多吃草莓可以预防新型冠状病毒肺炎

真相：草莓是一种挺好的水果，作为均衡饮食的一部分没有什么不好。但是指望它或者任何其他特定食物来“抑制/防止新型冠状病毒”，是异想天开。

谣言三十五：预防新型冠状病毒传播，不能开窗通风

真相：预防病毒传播可以开窗通风，因为空气流通是预防呼吸道疾病重要措施之一，这一点是公认的。天气寒冷时，家里门窗长时间关闭，加之人员的活动、厨房做饭等行为，均会导致室内环境污染浓度逐渐增高，因此，应适当开窗通风换气。

总之，对于大部分人来说，蜗居家中预防新型肺炎，定时开窗是明智的选择，也不会因此就被病毒感染，完全可以放心开窗。

谣言三十六：武汉籍男子公交上死亡

真相：经核实，1月25日，一男子在10路公交车上晕倒，乘客发现后告知驾驶员，多次唤醒无果的情况下，拨打120、110，急救人员赶到现场对该人员进行检查，经确诊该男性为饮酒后因困乏睡着，无其他特殊情况。

谣言三十七：吃香蕉会得新型冠状病毒肺炎

真相：新型肺炎病毒来源于动物，通过动物传播，香蕉不是它的宿主。除非接触的是在病毒环境中的香蕉，否则不用担心。如果是在病毒环境中，那么怎么接触什么都有感染可能，所以需要充分消毒。

谣言三十八：全国感染人数有10万

真相：北京地坛医院感染性疾病诊疗与研究中心首席专家李兴旺辟谣，没听说过10万个病人的数据，目前我们的数据每天都在进行实时更新，如实向全国、全球公告。潜伏期传染性的问题，对于新型冠状病毒肺炎，我们还缺乏更多的了解，还有待深入研究。但是从一般的呼吸道传染病规律来讲，潜伏期在末期，也就是说病人快发病时是具有一定的传染力的，在早期，按一般传染病规律来讲，是不应该有传染性的。

谣言三十九：北京公交营运线路因疫情进行调整

真相：据北京市公交集团微博消息，此消息不属实，该消息中提及的线路并非北京市公交线路。据悉，目前，北京公交集团市域内线路总体运营正常。如有相关调整，北京公交集团将第一时间通过正规渠道向社会公布！请广大市民不信谣、不传谣！同时，广大市民可通过北京公交集团官方微博、微信、网站，或拨打北京公交集团24小时客服电话010-96166，了解具体线路运营信息。

谣言四十：现金、压岁钱传播肺炎病毒

真相：湖北省妇幼医院否认有医生发出这样的提示，表示这是谣言！因为检测是国家疾控中心实验室取样检查，不可能去抽查钱币。但是也建议大家使用过流通的现金后，一定要洗手，不管如何，旧钞上还是很多细菌的。

谣言四十一：日本派遣1000人医疗队前往武汉

真相：网传截图画面来自日本读卖电视台1月27日13点55分播出的新闻节目“宫根屋速报”。当时正在播的是27日11时许，中国国家卫生健康委员会在北京举行的记者发布会现场。这场发布会上通报了已组建7个省市医疗队共959人赴武汉支持医疗救治等信息。当时节目上的字幕分两行。第一行为：“‘新型肺炎’中国政府举行记者发布会”，第二行是“将派遣医疗人员约1000人前往武汉”。由于日语表达习惯性省略主语，“将派遣医疗队”的主语其实是第一行的“中国政府”。有网友则以图上汉字误推测为“日本派遣1000人医疗队前往武汉”。