开窗唱歌传染病毒？超市买东西要消毒？权威专家答疑

IT之家1月28日消息据央视新闻报道，今日（1月28日），中国疾控中心副主任冯子健接受央视记者采访，就新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控中一些网友关心的问题做了回应。

确诊病例大幅上升有两方面原因

问：为啥这两天报告的病例大幅上升？

冯子健：湖北病人增长比较快，有两个方面的原因，一个就是这个疾病本身，它确实传播能力比较强，传染性比较强。一个病人平均传染两到三人，这样的话人群中有多少病人，加上传播的话就是两到三倍，这是病人快速增长的基本原因。另外一个也有我们的实验室检测能力在逐步扩张，很多疑似病人确诊的速度加快。

打开窗户唱歌会传染病毒吗？

问：昨晚部分武汉市民打开窗户唱歌的视频在网上“刷屏”，一些医生认为这种做法不可取，可能造成飞沫传染。打开窗户唱歌是否会造成病毒扩散？

冯子健：没什么问题。是否会传染要看距离，楼宇之间打开窗户唱唱歌没有问题。

超市买回来的东西无需消毒

问：超市里买回来的东西是否需要消毒？

冯子健：没有必要。我们不可能对所有的物品都进行消毒，在超市购物这种情境下，超市中的物品被病患口沫污染的机率不是很大。相比消毒这些物品，自己勤洗手更重要。

病毒向全球扩散的风险大吗？

问：世界卫生组织把新型冠状病毒全球范围风险改成“高风险”，是不是意味着冠状病毒感染的肺炎有在全球蔓延或者扩散的可能？

冯子健：（调高风险级别）主要是基于现在对疾病传播能力的认识和中国的病人数量、波及范围。患者数量和范围扩大，向其他范围传播的可能性也增大。现在病人在我们国家不同地方都有，虽然是以湖北输入的病例为主，总体范围还是比较广泛的，所以相应传到国境外的风险确实是有所增加。