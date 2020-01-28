比尔·盖茨早就警告过全球性疫情危机，今为中国捐500万美元

北京时间1月28日晚间消息，据国外媒体报道，微软联合创始人比尔·盖茨（Bill Gates）早在2015年就曾对全球性疫情的巨大威胁敲响过警钟，并呼吁全世界以备战的方式为这种大规模疫情的爆发做好准备。

盖茨当时称，“埃博拉”（Ebola）危机给世界敲响了警钟，要求全世界对大规模疫情的风险采取行动。这种全球性大规模疫情是指一种流行病在不同国家之间传播。

盖茨说：“北约通过军事演习来检验人们是否训练有素，是否做好了准备。如今，我们需要细菌演习。我们不需要囤积意大利面罐头，也不需要躲进地下室；我们要采取行动了，时间不等人。”

2018年，盖茨又重申了这一观点，他援引了“疾病建模研究所”（IDM）的研究结果称，大规模的流感疫情可能在6个月内导致全球多达3300万人死亡。事实上，1918年的流感疫情在全球范围内共夺去了5000至1亿人的生命，超过了第一次世界大战的总伤亡人数。

盖茨当时称：“面对生物威胁，我们还缺乏紧迫感。这些准备工作包括模拟、军事演习和备战演习，以便我们能够更好地了解疾病将如何传播，以及如何应对隔离和通信等应对措施，以最大限度地减少恐慌。”

去年1月初，也就是此次冠状病毒爆发不到一年前，盖茨还表示，他仍然因为担心全球性疫情的风险而失眠。他说，虽然气候变化和恐怖主义引发了大多数人的关注，但大规模的全球性疫情是最有可能导致“数千万人在短时间内死亡”的事件。盖茨当时说，考虑到流感通过空气传播的能力，他认为流感疫情的威胁是最大的。

比尔和梅林达·盖茨基金会（The Bill & Melinda Gates Foundation）上周日刚刚宣布，将提供1000万美元的“紧急资金”，帮助前线响应人员遏制冠状病毒的扩散，并帮助非洲国家开发保护措施。这其中，有500万美元是专门提供给中国的，用于帮助中国相关合作伙伴加速在新型冠状病毒感染的流行病学、应急干预实施和医药产品研发等方面的工作。

去年，世界经济论坛、比尔和梅林达·盖茨基金会，以及约翰·霍普金斯健康安全中心（Johns Hopkins Center for Health Security）曾对冠状病毒的爆发进行了模拟，以SARS作为参考，模拟显示可能有6500万人在18个月内死亡。

今年1月17日，上述组织曾在一份声明中称：“下一次严重的疫情不仅会导致严重的疾病和生命损失，还可能引发重大的经济和社会损失，造成全球性影响。防止或应对这些后果需要各国政府、国际组织和私营机构进行空前程度的合作。”