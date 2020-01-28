惠普：向武汉捐赠约210万元IT设备

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IT之家1月28日消息 根据惠普官方的消息，抗击疫情，中国惠普向武汉捐赠总值约210 万元的IT设备。
惠普表示，中国惠普向武汉捐赠总值约210 万元爱心IT设备，驰援火神山医院、雷神山医院等武汉多家医院抗击新型冠状病毒肺炎。同时，中国惠普将全力线上线下7 * 24 小时待命，为湖北省提供紧急IT服务，为抗击疫情提供有力保障。
中国惠普表示，向奋战在一线的医护工作者致以最高敬意，并将持续关注疫情，听从指挥，及时响应。与全国人民一起众志成城，抗击疫情！
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