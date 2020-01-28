市盈率十年高位，苹果服务业绩能否撑起1.4万亿市值？

1月28日讯，苹果今日将在收盘后公布第四季度财报，投资者也将寻找新的证据，来证明这家iPhone制造商拥有高利润的订阅服务。此前苹果股价触及1.4万亿美元，而市盈率也处于10年高位。

尽管iPhone和全球其他智能手机市场的销量都出现了下滑，但苹果公司的股价在过去一年中却翻了一番。

苹果首席执行长库克一直在推动将忠实的客户基础转变为稳定的服务收入来源，包括流媒体视频和去年与高盛合作推出的信用卡。

另一个支撑苹果股价的因素是，随着5G无线技术的推出，iPhone的需求最终会回升，市场对此感到兴奋，而低利率也在很大程度上推动了股市的上涨。

昨日收盘，苹果股价从历史高点下跌2.9%，原因是对疫情所带来的经济影响的担忧冲击了华尔街。苹果周二开市后召开的季度财报电话会议上，分析师将听取有关其在华制造业务受到影响的评论。

上周三，苹果的市值首次短暂超过1.4万亿美元，但该公司的一个交易日还未收于这一水平。

一些投资者担心，苹果的涨势和飙升的市盈率可能已经过度。

People‘s United Advisors首席股票策略师John Conlon称，“苹果股价上涨令人担忧，如果近期内出现小幅回调，我也不会感到意外。”他补充称，苹果服务业务已成为他持有苹果股票的主要原因。

根据Refinitiv的数据，在最近的上涨之后，苹果的股价目前相当于预期收益的23倍，是2010年以来的最高倍数。过去10年，苹果的平均市盈率约为14倍，在经常性收入方面落后于其他高增长公司，这反映出苹果对iPhone销售的单一依赖，以及对说服消费者每年升级手机的依赖。

依赖经常性收入的Salesforce.com和Netflix的市盈率超过了55倍。科技硬件销售商英特尔（Intel）和思科系统（Cisco Systems）的预期市盈率约为14倍。

苹果（Apple）有望实现到2020财年末将服务收入曾至487亿美元的目标，该公司目前的重点是向用户群销售高利润率的订阅服务。许多投资者对该公司的收益前景越来越乐观，这一趋势反映在该公司飙升的市盈率上。

除了云存储、应用商店和音乐等现有服务外，苹果去年还推出了一项雄心勃勃的视频流媒体服务，以及信用卡、订阅新闻应用和视频游戏服务。

苹果还加强了对延长保修计划AppleCare的重视。例如，iPhone的“设置”现在包括提醒，鼓励人们购买或更新他们的AppleCare计划。

苹果称，其服务收入在9月当季达到125.1亿美元，超过分析师预期的121.5亿美元。该季度服务收入占总收入的20%，高于上年同期的17%。

苹果还公布了销售成本数据，显示其服务部门的毛利率从上年同期的61%升至64%。这远远高于苹果近年来约38%的总毛利率。

不过，对于一个最受华尔街关注的公司，苹果提供的细节有限。

苹果的季度报告披露了iphone、mac电脑和ipad的销售情况，但迄今尚未公布服务类产品的详细销售情况。

Cowen分析师Krish Sankar上周在一份客户报告中写道，基金经理买入苹果股票，以避免其表现逊于基准，这延续了苹果近期强劲的股价表现。

据Refinitiv的数据，截至去年12月的第一财季，分析师平均预计服务收入将增长19.7%，至130亿美元。整体季度营收预计将增长5.0%至885亿美元，经调整后的净利润小幅增长1.5%至203亿美元，每股收益为4.55美元。