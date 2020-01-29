“有线版”Powerbeats Pro：苹果iOS 13.3.1曝光新款Powerbeats 4耳机

IT之家1月29日消息 早在去年12月的iOS 13.3 beta中就出现了新的Powerbeats 4无线耳机的踪迹，在今天发布的iOS 13.3.1更新中这款耳机再度现身。

根据更新中的插图显示，Powerbeats 4将采用当前Powerbeats3耳塞和Powerbeats Pro无线耳机的混合设计方案。Powerbeats 4具有更弯曲的设计，类似于‌Powerbeats Pro‌，具有相同的角度入耳式贴合和环绕式耳钩。但是，Powerbeats 4和Powerbeats 3一样并不是真·无线耳机，从插图中即可看到一条从耳钩底部向下延伸的电线。

▲左侧为Powerbeats Pro‌，中间为Powerbeats 4，右侧为Powerbeats 3

预计Powerbeats 4将加入与AirPods 2，AirPods Pro和‌Powerbeats Pro‌等耳机相同的功能，例如用于改善连接性的H1芯片以及对“Hey Siri”和“通过Siri‌阅读消息”的支持。Powerbeats 4可能与‌Powerbeats Pro‌几乎相同但带有电线且价格更低，定价或与BeatsPowerbeats 3类似。

目前尚无关于苹果何时计划发布Powerbeats 4的消息，但苹果iOS 13.3.1更新中出现的插图表明这款耳机可能很快就会发布。