日本水户市向重庆捐5万只口罩共抗新冠病毒疫情，包装上写：重庆加油！

IT之家1月29日消息 目前新冠病毒疫情仍然十分严峻。目前重庆市重庆市中医院、重庆市公共卫生医疗救治中心急需医疗防护用品。值得注意的是日本国驻重庆总领事馆官方微信公号昨日发布消息称，重庆友好城市日本水户市将水户拥有的5万只医用口罩捐赠给重庆。

除了支援的5万只口罩外还有水户市市长高桥靖写给重庆市市长的一封亲笔信。高桥靖在信中表示，作为和重庆市有着友好交流城市关系的水户市，希望能够对重庆市的防疫工作做出贡献。对于贵市需要的防疫物资，因为现在日本国内也发现了新型冠状病毒的患者，很多物品暂无法立刻获得。“但是我们决定将水户市储备的有关物品优先送到重庆市，希望对重庆市的防疫灾情有所帮助”。高桥靖最后祝愿中国的疫情早日获得改善，重庆市民早日重回安定的生活。

从28日下午召开的重庆市召开新冠肺炎防控工作例行新闻通气会来看，目前，80%以上的病例均为输入性病例，90%以上为1月24日前发病。预计未来5-8天，重庆市仍然处于防输入扩散的关键时期，疫情防控形势依然复杂严峻。截至1月27日24时，重庆市累计报告新型冠状病毒感染的肺炎确诊病例132例，重型病例13例，危重型病例3例。目前追踪到密切接触者1447人，已解除医学观察2人，尚有1445人正在接受医学观察。

目前重庆市巫溪县和两家医院防疫物资紧缺，急需的防疫物资包括N95口罩（3M）、防护服、长筒防护鞋套、医用橡胶手套、护目镜等16种物资。同时重庆市中医院和重庆市公共卫生医疗救治中心急需医疗防护品包括N95口罩（医用）、相关的隔离服（医用防护服）、长筒靴套等13类。而重庆市公共卫生医疗救治中心重庆市新冠肺炎确诊病例四个集中救治医院之一。