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日本医疗人员携防疫物资驰援武汉，日网友：当年中国也这么帮过我们！

2020/1/29 7:33:21来源：IT之家作者：微尘责编：微尘评论：

IT之家1月29日消息 目前国内的新冠病毒疫情仍然十分严峻。除了各大企业纷纷出资援助武汉外，一些日本友好城市也开始向国内捐赠大量口罩等物资，同时据NHK报道，日本政府于28日晚派出载有大量支援物资的1架包机前往武汉。

据NHK 28日援引日本外务省消息称，鉴于新型冠状病毒感染的肺炎病例在中国不断增多，为向中国提供相关援助，日本政府于28日晚派出载有大量支援物资的1架包机前往武汉。报道称，包机于当地时间20时30分左右从东京羽田机场出发，将于当地时间凌晨抵达武汉。此前，日本外务大臣表示，日方第一架包机将于29日带回滞留武汉的约200名日侨，后续包机还在协调中。

日本网友对于此次支援武汉的行为也是倍加支持，有日本网友表示，在日本遇到危急情况时，中国也曾多次伸出援手，现在正是报答的时候。

1月28日0-24时，31个省（区、市）报告新增确诊病例1459例，新增重症病例263例，新增死亡病例26例（湖北省25例、河南省1例），新增治愈出院病例43例，新增疑似病例3248例（包括西藏1例）。截至1月28日24时，国家卫生健康委收到31个省（区、市）累计报告确诊病例5974例，现有重症病例1239例，累计死亡病例132例，累计治愈出院103例。现有疑似病例9239例。目前累计追踪到密切接触者65537人，当日解除医学观察1604人，现有59990人正在接受医学观察。累计收到港澳台地区通报确诊病例：香港特别行政区8例，澳门特别行政区7例，台湾地区8例。

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关键词：新冠肺炎武汉日本

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