库克解读苹果财报：零售店销量增长非常不错，iPhone同比有两位数增长

苹果公司今天发布了2020财年第一财季业绩。报告显示，苹果公司第一财季净营收为918.19亿美元，比去年同期的843.10亿美元增长9%，创下纪录新高；净利润为222.36亿美元，比去年同期的199.65亿美元增长11%。其中，大中华区营收为135.78亿美元，高于去年同期的131.69亿美元。

财报发布后，苹果管理层召开电话会议，首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）和首席财务官卢卡·马斯特里（Luca Maestri）参加会议并回答了分析师提问。



以下为电话会议实录：

Evercore ISI分析师Amit Daryanani：公司可穿戴设备业务已经达到了100亿美元的规模，非常惊人的增长，可否请管理层介绍一下增长的驱动力来自哪里？比如第一次购买AirPods（苹果无线耳机）和Apple Watch（苹果智能手表）等苹果可穿戴设备的用户贡献有多少？升级现有可穿戴设备的用户贡献有多少？我观察到目前市场上可穿戴设备的渗透率还比较低，长远来看应该有不错的发展。

蒂姆·库克：公司可穿戴设备业务为苹果可穿戴设备，家用和附件类业务的一部分，其中可穿戴设备业务增长了44%，非常强劲。AirPods和Apple Watch在获取新用户方面做得非常不错，Apple Watch表现尤其出色，该设备75%的用户均为新用户，目前对于新用户的营销还是非常重要的工作。

Amit Daryanani：另外一个问题关于毛利率，公司对于本财季的展望显示毛利率可能与上一财季持平或者最多有15个基点的增长，但是通常本财季的毛利率会因为季节原因出现比较大的增长，请问管理层是什么原因抵消了这一增长？

卢卡·马斯特里：没错，环比上（毛利率）是持平的，但是同比还是有非常大的增长。环比来看，你说的对，（本财季）并没有出现以往的旺季情况，但是我们预计这一不利因素将被更好的产品和成本控制所抵消。

D.A. Davidson分析师Tom Forte：恭喜Apple TV+（苹果视频点播业务）取得非常不错的成绩，可否请管理层介绍一下目前该业务的用户数，对于公司服务业务营收的贡献占比等方面的数据？

蒂姆·库克：公司主要基于订阅用户数来评价这部分业务，你也许能看到公司发布新产品的方式，我们目前的定价是每月4.99美元，而且Apple TV+用户在新购买其他苹果产品的时候，也可以额外获得在新产品上免费一年的Apple TV+播放权，我们的主要工作还是增加新用户。这个业务本质上还是内容，如果内容做得好，用户数量自然会增加，比如《早间秀》（The Morning Show）和《小小美国》（Little America）等节目在这方面做得非常不错。

Tom Forte：公司之前提到说从上月起开始提供Apple Card（苹果信用卡）服务，为购买iPhone的用户提供分期付款服务，请问管理层该服务对于iPhone销量的增长有何影响？

蒂姆·库克：零售店销量增长非常不错，iPhone同比有两位数的增长，其中一个因素就是Apple Card的引入，月付购机款令购买更加简单，但是目前分期付款的服务只在美国提供，不过美国是我们非常重要的市场。(天恒)