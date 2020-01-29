iPad是“阴差阳错的产物”？前苹果设计师告诉你初代iPad那些事儿

IT之家1月29日消息 据外媒AppleInsider报道，前苹果设计师Bethany Bongiorno和Imran Chaudhri于2010年参与了初代iPad的开发工作，两人目前已离开苹果公司，近日他们披露了史蒂夫·乔布斯如何推动研发团队以及他们当时对于初代iPad感到惊讶的地方。

Bongiorno当时为苹果初代iPad项目的软件工程总监，而Chaudhri则参与了iPhone用户界面设计工作。

Bongiorno对《Input》杂志表示：“史蒂夫对初代iPad项目十分兴奋。当时团队名为K48，K48是硬件，而Wildcat是软件的代号。当时我负责组建工程团队并领导K48的工作，该项目也就是后来的初代iPad。”

Chaudhri表示：“我认为iPad起初是被作为一种消费设备而设计的。史蒂夫的想法是研发一款能够让人们“坐在马桶上时将其用作发邮件的工具”，而我们希望它取代报纸以及书籍。”

Bongiorno和Chaudhri表示，虽然众所周知iPad的开发工作要早于iPhone，不过iPad项目始于制造多点触控Mac的计划。

Chaudhri称：“iPad的研发可追溯到手机问世之前。它最初是作为一个名为Q79的项目开始的。Q79是围绕多点触控探索而开发的产品...当时公司考虑将多点触控屏幕加入到Macintosh笔记本电脑中，当时这款产品的名字叫iBook。不过由于成本导致设备的价格较为昂贵因而该项目并没有成功，后期项目成员就专注于iPhone了。”

但是具有多点触控功能的台式计算机的想法的确给后来iPad的诞生造成影响。Chaudhri表示：“起初当我们打算‘复活’iPad时想的却是把它设计成一台计算机，它很适合多点触控。当时团队想要打造的是在台式机的屏幕上更能够运行多点触控应用程序的技术”。