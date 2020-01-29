年轻人对IT一无所知？

有些人认为年轻人是未来，特别是IT行业，不年轻也根本无法与其他人竞争。关于年轻人与IT，一位作者 Zeyphros发表于2016年的一篇文章值得思考。

作者的观点很明确，“Teens don't have a clue about IT”，他认为年轻人对IT一无所知。文章最开始抛出了大家信以为真的观念：许多老师和父母认为，年轻一代比他们会更了解技术和计算机，因为现在的年轻人与计算机一起成长，在成长中一直在使用计算机完成各种任务。

然而作者认为这根本不是真实情况。今天的年轻人可能已经随着IT技术成长，但并不意味着他们知道相关技术的原理，他们可能会知道如何使用Android和iOS应用，但却无法理解什么是Android和iOS。

同样的，年轻人知道如何使用Windows和macOS，知道它们的一般用途，知道如何安装和启动各种应用，但是不了解背后的原理，甚至不知道设置菜单中所有设置的含义。

并且，当你解释内部情况时，他们将无视你。当你告诉他们某个设置可能会做什么时，他们将忽视你。他们很可能不会在意系统的运行，他们所需要做的就是运行自己喜欢的应用的任何版本，无论该版本有多旧。当他们无法运行自己喜欢的应用时，他们将购买新设备。

关于为什么会有这种情况，作者认为是因为是年轻人不在乎，他们所需要的只是一台可以正常运行的计算机，用来完成他们收发短信、使用各种应用的任务。他们认为Linux是黑客使用的，macOS 是高级用户用的，而Windows是其他所有人所使用的。

实际上对于任何一个“不好奇”的人来说，计算机就是单纯用来完成任务的，根本不需要知道背后相关原理，而“不好奇”的人居多。特别是在计算机已然变成日常生活用品的今天，对于从小接触它的年轻人来说，这就像大部分人在吃饭的时候不会思考筷子为什么是这样的构造（当然还是有很多人会思考的，这就是所谓的好奇、求知……）。

所以作者前边的观点放到年轻人群体上或许有些偏颇，但是他最后提出的想法值得人思考：老师和家长需要了解他们的孩子和学生不知道如何使用计算机这一个事实。他们可能知道如何使用流行的社交媒体网站，但这只是使用社交媒体工具的方法，而不是如何实际使用计算机的方法。因此，请让所有的老师和父母停止赞扬他们的学生和孩子比他们自己能够更好地使用计算机的想法。