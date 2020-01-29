Ubuntu发布迁移手册，拉拢微软Windows 7“难民”

Windows 7前阵子正式退役，在这个过程中，许多Linux发行版社区乘机想拉拢“被抛弃”的Windows 7用户（俗称Win 7难民），比如 Zorin OS 15 Lite、KDE社区与 Linux Lite。

现在Ubuntu也对Win 7难民们伸出了橄榄枝。

Canonical近日发布了一系列教程，旨在帮助Windows 7用户迁移到Ubuntu。Canonical开发者布道师Igor Ljubuncic介绍：“我们将提供一系列详细的分步教程，以帮助技术娴熟的Windows 7用户从其旧操作系统迁移到Ubuntu。”

Ubuntu官方也在推特上留言：“我们希望帮助技术水平较低的Windows 7用户从其旧操作系统迁移到Ubuntu。在本教程系列的第一部分中，我们将从升级、硬件和软件选项以及数据备份的注意事项开始。”

教程写得很简明，把安装过程中的具体事项都说得很明白，相信不了解Linux的新手也可以傻瓜式地上手，完成Ubuntu安装。

而为什么要使用Ubuntu呢？虽然官方在多个渠道给出过不少理由，诸如开源免费、安全可靠、更新积极稳定、兼容大部分Windows应用（如果不够，使用Wine可以兼容更多）与游戏体验很好等，但是其实对于Windows难民来说，如果要在Linux发行版里选一个系统迁移，那Ubuntu本身就是不得不提的。我们此前列举了一些可以替代Windows 7的Linux发行版，可以看到，这些版本的许多优势基本上都来源于Ubuntu。